Torre Angela, a bordo di un'auto rubata, investe un poliziotto: grave agente Un poliziotto è stato investito questa mattina da un'auto a Torre Angela, alla periferia di Roma. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale, non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Un poliziotto è stato investito questa mattina da un uomo che si trovava a bordo di un'auto rubata. L'episodio è avvenuto verso le 9.50 a Roma in via Rodolfo Fumagalli, nel quartiere di Torre Angela. L'agente ferito è stato ricoverato in ospedale in codice rosso: è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è cominciato quando questa mattina è arrivata alla centrale una segnalazione di un'auto rubata. La Lancia Y rossa si trovava davanti a un ufficio postale: ma quando gli agenti si sono avvicinati alla vettura l'uomo alla guida, invece di fermarsi, è partito immediatamente, investendo il poliziotto e ferendolo gravemente. Bloccato subito il passeggero dell'auto, un uomo di 44 anni che ora dovrà chiarire la sua posizione, mentre il conducente del veicolo ha provato a darsi alla fuga, abbandonando la macchina subito dopo l'investimento. Poco dopo, anche lui è stato rintracciato dai poliziotti e arrestato.

Paura per il poliziotto, che ha riportato diverse fratture ed è tuttora ricoverato al Policlinico di Tor Vergata. Nell'impatto non sono rimasti feriti altri agenti, anche se lo spavento per quanto avvenuto è stato molto. Si erano avvicinati per controllare la vettura e verificare chi ci fosse a bordo, e non si aspettavano che l'uomo premesse il piede sull'acceleratore, incurante del fatto di travolgerli. Sotto shock anche le persone che hanno assistito alla scena e che hanno temuto per il peggio. L'uomo alla guida dell'auto è stato posto in stato di fermo, al momento non sono ancora note le accuse nei suoi confronti e del passeggero della vettura, bloccato nell'immediatezza dei fatti.