Quarticciolo: ancora spacciatori contro la polizia, agente minacciato con un machetew Ancora poliziotti aggrediti al Quarticciolo dagli spacciatori della piazza del quartiere romano. Agenti minacciati con un machete nella serata di ieri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

Ancora un grave episodio di violenza contro le forze dell'ordine a Quarticciolo, quartiere della periferia Est di Roma da mesi sotto i riflettori per i gravi fenomeni legati alla piazza di spaccio presente nella borgata. Ieri due agenti di polizia sono stati minacciati con un machete da un gruppo di spacciatori che li hanno circondati. Uno degli agenti intervenuti ha riportato diverse contusioni e una prognosi di quattro giorni.

Le intemperanze sono scoppiate poco prima della mezzanotte di ieri, quando due volanti sono intervenute intercettando un gruppo di circa dieci persone intente in attività sospette.

I giovani hanno reagito alla richiesta di farsi identificare in modo violento, tentato di sottrarsi al controllo. In particolare un ragazzo si è scagliato contro gli agenti, per poi divincolarsi e fuggire in direzione di via Cerignola, favorendo così la fuga di un altro giovane che stava venendo sottoposto al controllo.

Rincorso il primo fuggitivo è riuscito ad afferrare un machete nascosto in un cespuglio minacciando così i poliziotti. Un agente però è riuscito a disarmarlo senza difficoltà. L'altro fuggitivo è stato fermato poco dopo in via Manfredonia, dove una volante gli è piombata addosso non lasciandogli via di fuga.

"I due ragazzi, accomodati non senza difficoltà a bordo delle auto di servizio, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Il più giovane dei due, 19enne tunisino, dovrà rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere", si legge in un comunicato della Questura di Roma.