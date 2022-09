Tornano in piazza i ragazzi dei Fridays for Future: a Roma migliaia in corteo Migliaia di ragazzi in piazza a Roma per il corteo dei Fridays for Foture, lo sciopero globale ideato da Greta Thumberg.

A cura di Enrico Tata

Sono migliaia e molti giovanissimi i ragazzi che stanno partecipando al corteo dei Fridays for Foture, lo sciopero globale ideato da Greta Thumberg per promuovere iniziative volte al contrasto dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. La partenza a Roma era prevista intorno alle 9 da piazza della Repubblica con arrivo in largo Corrado Ricci, percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Cavour, piazza Esquilino e ancora via Cavour fino al Colosseo. In testa al corteo c'è un grande striscione che recita: "Chiedete il nostro voto, ma ignorate la nostra voce: continuiamo la nostra lotta".

Secondo i ragazzi, la crisi climatica è stata assente dal dibattito pubblico in questa campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre: "Più noi parliamo di clima, più i principali partiti sembrano fare a gara per prenderci in giro con belle parole a favore dell’ambiente, senza nessun piano completo, ma anzi chiedendo nuovi rigassificatori o altre misure che accelerano la catastrofe climatica”

Nel comunicato di lancio della manifestazione di oggi, si ricorda che le emissioni di CO2 non si stanno riducendo, ma anzi continuano ad aumentare. "Le emissioni di CO2 non si stanno riducendo, ma continuano ad aumentare. Il mondo continua a espandere le infrastrutture per i combustibili fossili e a versare quantità astronomiche di denaro solo a favore di poche aziende e nel nome dei loro extraprofitti, con somme di guadagno pari al 700% di quelle normali".

Leggi anche Centrodestra chiude campagna elettorale a Roma, ma la piazza non si riempie

Nell'Agenda climatica sono raccolte alcune proposte di Fridays for Future per affrontare l'emergenza climatica. "In questi giorni stiamo incontrando candidate e candidati e chiediamo loro che la crisi climatica venga affrontata a partire dall’energia e dai trasporti, che si parli di edilizia, lavoro, povertà energetica e acqua. Abbiamo 5 proposte e 10 richieste, e sappiamo che il solo voto non è sufficiente per vedere questo cambiamento realizzato: serve alzare la voce e battersi per il cambiamento”, spiegano i portavoce. Qua le proposte contenute nell'Agenda.