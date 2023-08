Torna la Sagra della Tellina ad Ostia per la 58esima edizione: date e programma La Sagra della Tellina, giunta alla 58esima edizione, torna nel Borghetto dei Pescatori dal 22 al 27 agosto 2023: pronti 500 chili di telline e spaghetti al giorno.

A cura di Beatrice Tominic

Spaghetti e telline: torna al Borghetto dei Pescatori di Ostia la Sagra della Tellina. La sagra, che inizia oggi, martedì 22 agosto alle 18, termina nella giornata di domenica 27 agosto 2023: sei giorni per degustare uno dei piatti tipici della tradizione del litorale romano, accompagnando i pasti con divertimento e spettacoli.

Giunta alla sua cinquantottesima edizione, anche in questo 2023 il litorale romano si veste a festa e si prepara a spadellare cibo: si stima che saranno preparati fra i 400 e i 500 chili di telline e altrettanti di spaghetti, ma anche fritture di pesce.

Sagra della Tellina: il programma e gli eventi

Si parte alle ore 18 di martedì 22 agosto con le prime degustazioni culinarie a cui seguirà l'Ostia Summer Festival, con le esibizioni e la prima selezione dei giovani talenti verso Sanremo 2024 e, dalle 23 alle 23.45, l'animazione e i balli di gruppo. Mercoledì 23 si parte alle 12, con il primo appuntamento per il pranzo e dalle 18 la cena a cui seguono i "Racconti di un Mestiere Antico: i Tellinari", il secondo appuntamento con l'Ostia Summer Festival e l'animazione con i balli di gruppo.

Giovedì 24 agosto l'appuntamento per pranzo e cena è sempre alla stessa ora, ma dopo i racconti sulla Tellina e il turismo locale, dalle ore 21 è prevista l'esibizione dei Kalibro '70 Live Music, cover band dei più grandi successi italiani e stranieri degli anni Settanta ed Ottanta prima del consueto appuntamento con balli di gruppo e animazione.

Dalla pagina Facebook "La mia Ostia"

Venerdì 25, ai consueti appuntamenti di pranzo, cena e dopocena con animazione, dalle 19.30 alle 20.3o con il professor Aldo Marinelli viene presentato il concorso artistico "Crea il tuo mare" e dalle 21 alle 23 Disco Ring Live Show, spettacolo musicale con cantanti e ballerini.

Sabato 26 agosto si inizia a spadellare dalle 12 no stop fino alla sera. Nel frattempo l'attesissimo appuntamento dalle 16.30 con la processione in Mare della Madonnina del B0rghetto, prima dell'appuntamento A tavola con gli chef del borghetto e il tour show Made in Italy, prima di animazione e balli di gruppo.

Gran finale domenica 27 con cucina no stop dalle 12, dibattito socio-culturale alle 19.30 e Ostia in Musica Band dalle 21 alle 22. Subito dopo si chiude la Sagra con la serata di Cabaret e i festeggiamenti.

Il programma della Sagra della Tellina, foto da Facebook.

Sagra della Tellina 2023: "Un'edizione da record"

Secondo gli organizzatori, questa edizione 2023 è destinata a restare nella storia. "La stagione è tra le più pescose degli ultimi anni. Oltre a celebrare le telline, tipiche di questo tratto di costa, sarà anche un momento di valorizzazione delle tradizioni locali, tenute vive da eventi di questo genere – ha spiegato all'Ansa Massimo De Fazio, uno degli organizzatori – Per Ostia e per Roma si tratta di un appuntamento irrinunciabile".