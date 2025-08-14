roma
video suggerito
video suggerito

Torna la pioggia, allerta per oggi a Roma: attesi rovesci e temporali nel pomeriggio

Attesi temporali di calore nel pomeriggio a Roma. La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’allerta maltempo valida dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, e per le successive 6-9 ore.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Enrico Tata
0 CONDIVISIONI
Immagine

Torna la pioggia a Roma. La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un'allerta maltempo valida dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, e per le successive 6-9 ore. Si prevedono sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Possibili temporali anche a Roma, ma la situazione è in evoluzione. Secondo i principali siti di previsioni meteo, la pioggia potrebbe cadere a Roma tra le 18 e le 20 di oggi.

Il caldo, però, non accennerà a diminuire. Anche oggi il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede bollino rosso e massime fino a 36 gradi nella capitale. Bollino rosso e massime fino a 35 gradi anche nella giornata di domani, venerdì 15 agosto, Ferragosto. Anche domani possibili brevi temporali di calore a Roma nel pomeriggio.

I meteorologi, tuttavia, hanno una buona notizia: dal fine settimana il caldo diminuirà, seppure molto lentamente. Una vera e propria rottura dell'estate è prevista tra il 20 e il 22 agosto, ma già a inizio settimana le temperature torneranno in media con quelle stagionali.

Meteo Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Scontro frontale tra due auto nel Frusinate: gravissimo bambino di due anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views