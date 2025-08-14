Torna la pioggia, allerta per oggi a Roma: attesi rovesci e temporali nel pomeriggio

Attesi temporali di calore nel pomeriggio a Roma. La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’allerta maltempo valida dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, e per le successive 6-9 ore.

Torna la pioggia a Roma. La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un'allerta maltempo valida dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, e per le successive 6-9 ore. Si prevedono sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Possibili temporali anche a Roma, ma la situazione è in evoluzione. Secondo i principali siti di previsioni meteo, la pioggia potrebbe cadere a Roma tra le 18 e le 20 di oggi.

Il caldo, però, non accennerà a diminuire. Anche oggi il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede bollino rosso e massime fino a 36 gradi nella capitale. Bollino rosso e massime fino a 35 gradi anche nella giornata di domani, venerdì 15 agosto, Ferragosto. Anche domani possibili brevi temporali di calore a Roma nel pomeriggio.

I meteorologi, tuttavia, hanno una buona notizia: dal fine settimana il caldo diminuirà, seppure molto lentamente. Una vera e propria rottura dell'estate è prevista tra il 20 e il 22 agosto, ma già a inizio settimana le temperature torneranno in media con quelle stagionali.