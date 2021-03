in foto: Immagine di repertorio

"Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la storica pedana dei vigili urbani che si trova in piazza Venezia. Noi romani la conosciamo bene, anche perché compare in una famosa scena di un film con Alberto Sordi. Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di Roma. Guardatela in queste immagini, sullo sfondo di una piazza completamente riqualificata e sempre più bella". A dirlo, pubblicando anche un video sul suo account Facebook ufficiale, è la sindaca di Roma Virginia Raggi. La pedana di piazza Venezia, famosa per essere stata resa immortale dal film in cui Alberto Sordi personificava il giovane vigile Otello Celletti, chiamato a dirigere il traffico della capitale. Era il 1960. Adesso, dopo un anno in cui la pedana è stata chiusa per lavori, i vigili urbani potranno risalire sulla pedana. Una scena cui avrebbero voluto assistere molti romani, impossibilitati però dal fatto di essere in zona rossa e non poter uscire liberamente come avrebbero fatto un tempo.

La storia della pedana di piazza Venezia

La pedana che domina piazza Venezia è stata costruita alla fine degli anni venti. per regolare il traffico fra piazza Venezia, via Quattro Novembre, via del Corso e via del Plebiscito. Inizialmente era di legno e non era incastrata a terra: erano i vigili a doverla portare nella postazione all'inizio di ogni turno, per poi riportarla quando finiva l'orario di lavoro. La pedana è diventata poi elettrica e parte della strada solo nel 2006, quando venne creato un congegno elettrico per farla abbassare e alzare all'occorrenza. L'interruttore? In una cassetta del bar Castellino, proprio davanti la Prefettura. Era diverso tempo che non si vedevano i vigili sulla pedana: anche se questo periodo, causa pandemia, il traffico non è più quello di una volta.