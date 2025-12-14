Tor Bella Monaca, sequestrati tre chili di droga, armi e munizioni: quattro ragazzi arrestati

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito dei controlli antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Sequestrate soprattutto dosi di crack e cocaina, armi e munizioni.

Quattro persone sono state arrestate nei giorni scorsi a Tor Bella Monaca dai carabinieri del Comando provinciale di Roma. Le accuse vanno a vario titolo da detenzione di arma clandestina e munizioni allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati in totale tre chili di droga, tra cocaina, crack e hashish, oltre a una pistola Beretta con matricola abrasa e dieci munizioni calibro 9×21. Recuperati anche circa 4mila e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e numeroso materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

L'operazione di maggior rilievo è quella che ha portato all'arresto di un ragazzo di 28 anni in via Santa Maria Salina. I militari si sono insospettiti perché camminava guardandosi intorno in modo ambiguo, come se fosse preoccupato da qualcosa. Lo hanno fermato e, durante il controllo, gli hanno trovato addosso cinque grammi di cocaina. La perquisizione è continuata nella sua abitazione, che si trova nella stessa via, e ha portato al sequestro di più di due chili di cocaina divisa in sette involucri, una pistola Beretta con matricola abrasa e carica con dieci colpi, più di 4mila euro in contanti, oltre a 356 grammi di mannitolo usato per il taglio della droga, cinque bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.

Non solo: nel corso delle operazioni sono state arrestate altre tre persone già note alle forze dell'ordine. In via dei Gabbiani è stato fermato un ragazzo di 25 anni, senza fissa dimora, che aveva addosso 108 grammi di crack divisi in 240 dosi, oltre a sei grammi di hashish. Il largo Ferruccio Mengaroni è stato arrestato un 22enne sorpreso mentre vendeva della cocaina a un cliente. Sempre in via dei Gabbiani è stato arrestato un 43enne: fermato a bordo di un'auto a noleggio, aveva con sé 15 grammi di cocaina divisi in 25 dosi.