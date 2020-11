I tamponi antigenici rapidi si possono eseguire anche in farmacia, grazie ad un accordo tra Regione Lazio e associazione di Categoria Farmacie Convenzionate. Il prezzo non può superare le 22 euro, mentre quello dei test sierologici i 20 euro. La Regione nelle scorse ore ha pubblicato l'elenco delle farmacie di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, che hanno aderito all'iniziativa su base volontaria e che sono pronte per prestare servizio al cliente, disponendo i locali interni o attrezzandosi con strutture esterne. Si consiglia a chi intendesse usufruirne di contattare telefonicamente la farmacia interessata e chiedere informazioni prima di recarsi sul posto. I farmacisti, grazie alle credenziali, registreranno i risultati dei test sul sito della Regione Lazio e rilasceranno un foglio al paziente.

L'elenco delle farmacie del Lazio per i test rapidi

Di seguito l'elenco pubblicato dalla Regione Lazio con nome, indirizzo e città delle farmacie che eseguono al momento i test antigenici rapidi. Per comodità nella consultazione li abbiamo suddivisi per capoluoghi. Nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti, per ora Viterbo e Rieti contano una sola farmacia che li esegue.

Roma

Bolle Luciana: via Nomentana 501, Fonte Nuova

Brugnoli Alessio: via Carmelo maestrini, Roma

Buccella Filippo: via Aurelia 1297, Roma

Buonassisi: viale Ratto delle Sabine 30A, Roma

Casini Elena: via Nomentana 939, Roma

Cianci Dr Giuseppe: via Polia 16-22, Roma

Damiani: via Po 37c, Roma

Delle Robinie: via delle Robinie 81, Roma

Delle Rondini: via delle Rondini 64, Roma

Dominici Roberto: via Tuscolana, 991A, Roma

Eletti Binchi Roberta e Fernando Snc: via Tor de'Schiavi 39-39A, Roma

Eredi di Spagnoli: via Giuseppe Girolami 6, Roma

Fabbri Daria: via Salaria 1492/B, Roma

Facciolo Francesco: via Vittorio Veneto 47-49, Palestrina

Farmacia Tarquini: via Palo Laziale 12-16 Ladispoli

Farmacia al Vaticano: via Gregorio VII 129, Roma

Farmacia Arrighi: viale Guglielmo Marconi 640, Roma

Farmacia Artemisia: via Lata 251 Velletri

Farmacia Balsamo Crivelli: via Diego Angeli 176, Roma

Farmacia Barberini: via Andrea Millevoli 37, Roma

Farmacia Bevilacqua Carlo Maria: via dei Faggi 1, Anguillara Sabazia

Farmacia Bisozzi: Circonvallazione Trionfale 57, Roma

Farmacia Cicerone: via OStiense 53/55, Roma

Farmacia Cinque Miglia: via delle Cinque Miglia, Anzio

Farmacia Colle Romito: Largo dei cembri 12-13, Ardea

Farmacia Comunale: via Giseppe Garibaldi 155 Lariano

Farmacia De Cecco: Largo dello Zodiaco 57, Anguillara Sabazia

Farmacia dei Portuensi: via Portuense 2484, Fiumicino

Farmacia delle Azzorre: via delle Azzorre 302-304, Roma

Farmacia Cristina Ercolani: piazzale Clodio 57, Roma

Farmacia Maria Grazia Mediati: via Castelforte 33, Roma

Farmacia Ferretti: via Fontana di Papa 5/B, Ariccia

Farmacia Francesca Marzoli: via Franco Sacchetti 93/95/97, Roma

Farmacia Gem al Gesù Operaio: via PIave 18/E, Monterotondo

Farmacia Igea: Largo Cervinia 22/23, Roma

Farmacia Internazionale di Pierandrea Cicconetti: piazza Pia, 11/13, Anzio

Farmacia Internazionale: via Caduti della Guerra di Liberazione 392, Roma

Farmacia Le Magnolie: via Cassia, Roma

Farmacia Matteazzi e Scaramella: via Aristide Caravelli 52/54/56, Roma

Farmacia Murino, via Fonteiana 79/A, Roma

Farmacia Niccolini: viale Angelico 86, Roma

Farmacia Palermo: viale Francesco Caltagirone 452-458, Roma

Farmacia Passalacqua: via Francesco D'Ovicio 95/D, Roma

Farmacia Passerini: via Cadorna 31, Subiaco

Farmacia Pavese: via cesare Pavese 100/N, Roma

Farmacia Pavese: via Cicerone 30, Roma

Farmacia Pavona: via del Mare 22, Albano Laziale

Farmacia Pineta Sacchetti: via della Pineta Sacchetti 412, Roma

Farmacia Ponte Mammolo: via Casl Dei Pazzi 64, Roma

Farmacia di Roma Est: via di Torrenova 212, Roma

Farmacia Romani Roberto: piazza Cairoli 2, Velletri

Farmacia Sant'Eurosia: via Napoli 60, Lariano

Farmacia Vaccarella: via Andronico 8, Roma

Farmacia San Paolo: via Brancaleone 2, Genazzano

Farmacia Sant'Antonio: via Salaria 221, Monterotondo

Farmacia Scandellari: piazza Mazzini 13, Nettuno

Farmacia Scipioni: via degli Scipioni 59, Roma

Farmacia Statuario: via Squillace 86, Roma

Farmacia Tor de' Schiavi: via Tor de' Schiavi 147/D

Farmacia Trigoria: via Giancarlo Vigorelli 19, Roma

Farmacia Trombetta: viale Leonardo da Vinci 153/157, Roma

Farmacia Umbra: via Tuscolana 285

Farmacia Valle Muricana: via di Valle Muricana 685/687/687/A, Roma

Farmacia Villa Desideri: via Marcantonio Colonna 2, Marino

Farmacia Zelli: via Eurialo 35B, Roma

Farmacie Hallgass: via Cornelia 63/65, Roma

Gaoni paolo e Roberta: via delle Medaglie d'Oro 417, Roma

Grieco Giacinto: piazza del Viminale 23, Roma

Inesi Zelinda: piazzale Ionio 51/52, Roma

Longo di Longo: piazza Vittorio Emanuele 46, Roma

Lucchetti e Patruno: via del Corso 242, Roma

Marchetti Luisa: via Simon De Saint Bon 98, Roma

Mazzantini Alessandra: via San Angelica Merici 69, Roma

Mostacci Farnco: viale Aventino 78C, Roma

Ponzio Cominio: via San Giovanni Bosco 91, Roma

Pucci Pierluciano: via dello Statuto 35A, Roma

Rellecati Fabrizio: piazza Santa Maria in Trastevere 7, Roma

Restaino Felice: piazza Aldo Moro 15-16, Guidonia Montecelio

Scotti-Manduzio: via Giunone Lucina 1, Santa Marinella

Severi Silvestrini Corrado

Tassone: piazza Amico D'Arsoli 2, Arsoli

Vallati: via Dino Penazzato 83 E-F, Roma

Viterbo

Farmacia Lupi: via Roma 2D, Vignanello

Rieti

Puzelli Giuseppe Antonio: piazza Armando Diaz 6, Colli sul Velino

Latina

Cataldi Tassoni Lidia: Corso della Repubblica 68, Sezze

Farmacia Latina Fiori: viale Nervi, centro commerciale Latina Fiori, Latina

Farmacia Panacea: via Boschetto 29, Rocca Massima

Farmacia Papagno: via Paganini 29, Latina

Farmacia San Giuliano: via Anita Garibaldi 20, Cori

Farmacie Azzuoli: via Appia Lato Napoli 228, Formia

Ratuis Anna Maria: via San Giacomo, Aprilia

San Carlo: via Marconi 26, Sezze

Frosinone

Farmacia Cellupica: piazza Marco Tullio Cicerone, Sora

Farmacia Comunale, via Piemonte 18, Sora

Farmacia degli Ulivi: via Rotabile 116/A Boville Ernica

Farmacia Cerimele Raffaele: piazza Indipendenza, Paliano

Farmacia Caporusso Patrizio: via Fantacone, Esperia

Farmacia Messore: via provinciale 39, Ausonia

Farmacia San Germano: viale dei Mille 99, Piedimonte San Germano

Farmacia Stazione: via della Stazione, Ferentino

Farmacie San Tommaso: via Civita Farnese, Pico

Vernile: via Dante, Villa Santa Lucia