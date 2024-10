video suggerito

Terribile schianto a Tarquinia, donna attraversa la strada e un’auto la investe: morta 59enne Tragedia nella Tuscia, a Tarquinia, dove una donna di 59 anni è stata investita e uccisa da un’automobile: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia a Tarquinia dove un'automobile ha investito e ucciso una donna di 59 anni. È successo nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre 2024, in tarda mattinata, verso le ore 11, in via Vecchia Aurelia in località il Piano. Per la cinquantanovenne non c'è stato niente da fare, si chiamava Maria Antonia Lari.

L'incidente a Tarquinia, cosa è successo

I fatti risalgono alla giornata di oggi, sabato 19 ottobre 2024, alla tarda mattinata quando, verso le ore 11, una donna è stata investita da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione la donna, una cinquantanovenne, è stata investita mentre stava attraversando la strada. L'automobile che l'ha travolta, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, stava facendo delle manovre in retromarcia quando c'è stato l'urto con la donna. Non è ancora chiaro cosa sia successo: la causa dell'incidente e l'esatta dinamica sono entrambe ancora da ricostruire.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. A raggiungere il luogo del tragico impatto gli agenti della polizia locale, per i rilievi necessari dell'incidente e per gestire la viabilità, i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono proprio loro che, viste le condizioni critiche in cui si trovava la donna, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportata fino al policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Per la cinquantanovenne, però, non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: la donna è morta poco dopo. Ai medici del pronto soccorso non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Come riportano alcune testate locali, si chiamava Maria Antonia Lari.