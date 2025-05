video suggerito

Terribile incidente mortale a Spigno Saturnia, la vittima è Silvana Rocco La vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio a Spigno Saturnio, provincia di Latina, è la 65enne Silvana Rocco. È morta praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

La vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Spigno Saturnia, provincia di Latina, è la sessantacinquenne Silvana Rocco. Era originaria di Penitro di Formia, dove abitava con il marito. Sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Fiat Punto, quella della signora Rocco, un'altra Fiat Punto, guidata da una sessantaseienne della zona, e un furgone DHL, condotto da una 24enne di Frosinone. Lo scontro è avvenuto sulla statale 630 Formia-Cassino poco dopo l'ingresso del paese di Spigno Saturnia.

Silvana Rocco è morta praticamente sul colpo

La signora Rocco è morta praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Le altre due conducenti, invece, sono state soccorse e trasferite d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Le loro condizioni, per fortuna, non sembrano gravi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Formia, per bloccare il traffico, una pattuglia della Guardia di Finanza, ma anche gli uomini dei vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per spegnere un incendio divampato all'interno del furgone.

Indagini in corso, il caso alla procura di Cassino

Ancora da accertare resta la dinamica dell'incidente, ma la vicenda ora è nelle mani della procura di Cassino, che probabilmente disporrà l'autopsia sul corpo della donna. Non è esclusa, per ora, l'ipotesi di omicidio stradale, anche se tutti i rilievi sul posto sono ancora in corso e le altre due conducenti devono ancora essere ascoltate dagli investigatori per ricostruire l'accaduto nei minimi dettagli.