Tragico incidente nel Pontino, schianto fra due auto e un furgone: morta una donna Tragedia in provincia di Latina, a Spigno Saturnia, dove si è verificato un grave incidente fra tre veicoli. Ad avere la peggio una donna, morta sul colpo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Terribile schianto nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio 2025, nel territorio della provincia di Latina, lungo la strada variante 630 Formia Cassino, nel comune di Spigno Saturnia. A scontrarsi tre veicoli: due automobili Fiat Punto e un furgone di una ditta di consegna. Ad avere la peggio una donna che si trovava all'interno dell'automobile.

La dinamica dell'incidente a Spigno Saturnia

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio lungo la Variante 630 Formia Cassino, nel territorio di Spigno Saturnia, in provincia di Latina. Sono tre i mezzi coinvolti nell'incidente: un furgone di una ditta di consegne domicilio condotto da un dipendente e due automobili, entrambe Fiat Punto. Secondo quanto riportato da alcune testate online, il primo impatto è stato fra una delle automobili e il furgoncino. L'altra Fiat, invece, è finita in una traversa adiacente. L'allarme è scattato subito. Ancora da accertare nei dettagli la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Formia per i rilievi del caso, i Vigili del fuoco, una pattuglia della Finanza. Il traffico è rimasto bloccato per ore, per consentire di ricostruire la dinamica del sinistro e cercare eventuali responsabilità nel sinistro: il traffico è stato deviato nelle vie circostanti. Oltre a loro, hanno raggiunto il luogo del sinistro anche i soccorritori del 118.

Incidente a Spigno Saturnia: una donna morta

Non appena arrivati sul posto gli operatori del pronto soccorso sanitario si sono precipitati verso la donna che si trovava a bordo della prima Fiat Punto, quella che per prima, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrata contro il furgone. Si trovava in situazioni critiche. Nonostante i tentativi di rianimarla, non c'è stato più nulla da fare. La donna è morta sul colpo, i soccorsi nei suoi confronti si sono rivelati vani e gli operatori del pronto soccorso sanitario sono stati costretti a dichiararne il decesso.