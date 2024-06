Terribile incidente in via Salaria, grave un motociclista: elitrasportato d’urgenza al Gemelli

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Schianto lungo la via Salaria, nel Reatino, a Micigliano, alle pendici del Monte Terminillo. Lo scontro fra veicoli è stato violentissimo. Sul posto è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Arrivato in breve tempo anche l'eliambulanza che ha subito preso in carico un motociclista. L'uomo si trova in condizioni critiche ed è stato elitrasportato a Roma. Ora è in cura al policlinico Agostino Gemelli, si trova in condizioni gravi.

La dinamica del sinistro: dove è avvenuto lo scontro sulla Salaria

Lo scontro fra veicoli, fra cui la motocicletta guidata dal centauro ferito, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 23 giugno 2024, all'altezza del chilometro 101, a Micigliano, sulle pendici del Monte Terminillo. Le informazioni sull'incidente sono ancora poche. Ciò che è certo è che lo scontro ha coinvolto dei veicoli, fra cui la moto.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area. Spetta i primi cercare di chiarire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Per soccorrere i feriti, invece, gli operatori del personale sanitario del 118.

Come sta il motociclista ferito nello scontro

Anche le informazioni sul motociclista restano, almeno per il momento, piuttosto incerte. Si è schiantato lungo la Salaria nel Reatino. Non si conosce il nome né l'età del centauro ferito, ma sappiamo che si trova in condizioni molto gravi tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza, a bordo della quale ha raggiunto il policlinico Gemelli di Roma, dove è stato accolto.

Incidente a Micigliano: strada bloccata

Per permettere l'arrivo dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi, la via Salaria è stata bloccata nel tratto interessato. Inizialmente la strada è stata chiusa con un senso unico alternato. Dopo, però, il tratto è stato completamente interdetto e riaperto soltanto un paio di ore dopo. Le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti: in breve tempo si è formata una coda lunga 3-4 chilometri.