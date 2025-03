video suggerito

Gli sfugge la smerigliatrice e si provoca un taglio profondo alla pancia: operato d’urgenza, è grave Momenti di paura per un 60enne ferito all’addome da una smerigliatrice. Lo strumento da lavoro gli è sfuggito dalle mani. Elitrasportato, è stato operato d’urgenza alla pancia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Pontinia in provincia di Latina, dove un uomo di sessant'anni è rimasto gravemente ferito e ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti. L'episodio è successo nella mattinata di ieri, lunedì 24 marzo. L'uomo stava facendo dei lavori in casa, quando la smerigliatrice elettrica gli è sfuggita dalle mani e, urtando contro la pancia, gli ha provocato una ferita profonda.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto l'uomo stava tagliando dei materiali metallici con una smerigliatrice, ossia una macchina da lavoro per differenti usi, tra i quali l'affilatura e il taglio. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, gli è scivolato via, ferendolo. A dare l'allarme sono stati i famigliari, che hanno udito le sue urla e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza con la richiesta urgente d'intervento per una persona rimasta ferita da uno strumento da lavoro le cui condizioni di salute erano serie, è giunta un'eliambulanza, che ha preso in carico il sessantenne e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I medici hanno subito preso in carico il paziente, sottoponendolo ad un intervento chirurgico. Al momento si trova ricoverato.

A luglio del 2024 sempre nella provincia di Latina, ma a Sermoneta in un'azienda che si occupa di vendita, manutenzione e riparazione di macchine agricole un operaio si è tagliato una mano con una smerigliatrice, provocandosi una ferita profonda. Presenti le forze dell'ordine, insieme al personale della Asl e gli operatori del personale sanitario, che hanno soccorso l'operaio trasferendolo al pronto soccorso.