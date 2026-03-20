Latina, il concorso di bellezza sfila al museo. La sindaca Celentano: “Non escludo provvedimenti”

Un momento del concorso Miss Teen Italy nel museo Cambellotti di Latina (foto da Facebook)

In tacchi e costume da bagno fra le opere di un museo. Non è il nuovo videoclip di Beyoncé e Jay-Z, che nel 2018 scelsero il Louvre di Parigi, ma le selezioni regionali del Lazio di ‘Miss Teen Italy', andate in scena domenica 15 marzo al Museo Duilio Cambellotti di Latina. Uno dei principali presidi culturali della città è diventato il palco per la sfilata di un concorso di bellezza per giovani fra i 16 e i 18 anni suscitando le polemiche della lista civica Latina Bene Comune, che ha annunciato un accesso agli atti sulla questione. È intervenuta in merito anche la sindaca Matilde Celentano, promettendo verifiche e provvedimenti.

Celentano: "Non escludo provvedimenti"

"Stiamo verificando quello che è successo – ha scritto in una nota la prima cittadina -, le autorizzazioni e le motivazioni addotte dalla struttura per un’iniziativa di questo tipo. Non escludo provvedimenti o di valutare la necessità di una modifica dell’attuale regolamento per l’uso temporaneo delle sale e spazi comunali", ha aggiunto Celentano. "Si tratta di un luogo che dovrebbe essere destinato prioritariamente ad attività coerenti con la sua funzione culturale, educativa e civica – scrivono la segretaria di Latina Bene Comune, Elettra Ortu La Barbera, e la consigliera comunale Floriana Coletta -. Un dettaglio tutt’altro che secondario è proprio l’ingresso a pagamento in una struttura comunale". Sì, perché per assistere alla sfilata bisognava pagare un biglietto da 20 euro.

Accedere al museo dedicato a Duilio Cambellotti è gratuito. Nel complesso è possibile visitare molte delle opere di un artista poliedrico che nel corso della sua vita e carriera spaziò dall'incisione alla grafica pubblicitaria, dalla scultura al design facendosi contaminare prevalentemente dall'Arte Noveau, dal Liberty e dal Futurismo. Fortemente attratto anche dal mondo contadino, nei primi anni del Novecento s'impegnò a livello politico e sociale per la riqualificazione dell'Agro Romano e delle paludi Pontine. Temi presenti nella sua arte.

Ritorno del buttero, opera di Duilio Cambellotti

Indagini in corso, quindi, per capire se la manifestazione si sia svolta in maniera incompatibile con il regolamento del comune di Latina per l’utilizzo degli spazi pubblici, che all’ articolo 3 vieta attività a fini di lucro, prevede la gratuità d’accesso e restringe le concessioni nelle giornate festive a eventi istituzionali o patrocinati. "Alla luce di queste disposizioni – continuano le esponenti di Latina Bene Comune – appare legittimo chiedersi se l’evento sia stato organizzato nel pieno rispetto delle regole. Ma la questione non è soltanto amministrativa: riguarda anche il senso e la direzione delle politiche culturali cittadine. Trasformare un luogo simbolo della memoria collettiva in un palcoscenico per competizioni di bellezza tra adolescenti rischia di snaturarne il significato e di ridurne il valore culturale".