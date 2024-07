Terribile incidente ad Anzio, travolge scooter e scappa: caccia al pirata della strada

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente nel corso della mattinata di oggi, sabato 27 luglio 2024, ad Anzio, sul litorale a sud della capitale, in via Dell'Armellino. Un'automobile stava viaggiando lungo la cittadina quando ha travolto uno scooter che ha trovato sulla strada. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla moto, rimasto gravemente ferito. Scappato, invece, il pirata della strada.

L'incidente ad Anzio

Non appena avvenuto il terribile scontro fra i due veicoli, è scattato l'allarme. L'impatto è stato molto violento. Dopo la chiamata delle forze dell'ordine, sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione di Anzio e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. I militari hanno subito iniziato a svolgere i rilievi. Nel corso degli accertamenti hanno trovato le parti di un'automobile, presumibilmente quella coinvolta nello scontro, e stanno lavorando per cercare di risalire al conducente.

Caccia al pirata della strada

I militari stanno cercando di raccogliere le testimonianze e passando al vaglio le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza per cercare di individuare ed identificare la persona alla guida dell'automobile pirata che è scappata senza prestare soccorso dopo aver travolto l'uomo in scooter. Spetta ai carabinieri il compito di rintracciare la persona al volante.

Come sta lo scooterista travolto

Ad avere la peggio, come anticipato, lo scooterista travolto dall'automobile. Si tratta di un uomo di 61 anni di origini indiane. Non appena arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario si sono precipitati sul sessantunenne. Lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato accolto con un codice rosso: è gravissimo e rischia di morire.