video suggerito

Termini, Colosseo e metro: turisti nel mirino, arrestati 17 borseggiatori Controlli a tappeto dei carabinieri tra le aree più turistiche, la stazione Termini e le banchine della metropolitana hanno portato all’arresto di 17 borseggiatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova ondata di controlli a tappeto alla stazione Termini per contrastare il fenomeno dei furti e dei borseggi nell'area di transito della stazione, e in particolare lungo le linee della metropolitana. L'azione dei carabinieri ha portato all'arresto di diciassette persone, tutte accusate del reato di furto. I militari hanno presidiato l'area riuscendo a fermare i borseggi in atto. In particolare un giovane di 18 anni di nazionalità egiziana, è stato fermato lungo via di Valle Aurelia mentre aveva strappata una collanina d'oro a un coetaneo dandosi poi alla fuga. I militari lo hanno notato mentre stava correndo subito dopo il furto, e lo hanno inseguito riuscendo a fermarlo e identificarlo. La collanina è stata contestualmente riconsegnata al proprietario.

Alla fermata Cavour invece un 29enne è stato arrestato mentre borseggiava un turista di nazionalità azera. I militari lo hanno notato e fermato subito dopo, trovato in possesso di una busta contenente 12.500 dollari che aveva all'interno di un marsupio. Stessa scena a metro Spagna, dove tre giovani tra i 21 e i 34 anni, residenti a Anzio e tutte sorelle, dopo che avevano preso di mira una turista tedesca. A Termini, sempre in metro, due giovani cileni di 24 e 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono state arrestate mentre derubavano un turista scozzese.

Su un bus della linea 64 invece, uno dei più frequentati dai turisti in servizio tra Termini e San Pietro, un 36enne risultato essere senza fissa dimora, è stato invece bloccato dopo che era riuscito a rubare un portafoglio a un turista. Una scena simile è stata notata al Colosseo, dove un turista intento a fare delle foto, è stato rapinato da un 28enne che è riuscito a portargli via il borsello: anche in questo caso i carabinieri hanno notato la scena fermando il ladro e recuperando il maltolto. Stessa scena in piazza del Colosseo dove una 20enne di nazionalità bosniaca è stata fermata dopo aver sottratto con destrezza il portafoglio a una turista indiana.