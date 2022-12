Tenta una rapina in chiesa, ma viene sorpreso dal parroco che lo fa arrestare Si è introdotto nella sagrestia per un furto, ma è stato sorpreso dal parroco: arrestato un uomo di 50 anni.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattina di ieri, venerdì 2 dicembre: un uomo si è introdotto nella sagrestia di una chiesa in località Lavinio, sul litorale laziale poco più a nord di Anzio, in provincia di Roma.

Approfittando della celebrazione della Santa Messa in corso, l'uomo, un 50enne italiano, è entrato nella sagrestia per tentare di rubare alcuni oggetti presenti nei locali della chiesa. Proprio mentre stava per fuggire dal luogo del tentato furto, però, è stato sorpreso dal parroco della chiesa che stava rientrando: gli si è parato davanti e ha provato a bloccarlo per evitare che scappasse.

Lo scontro con il parroco della chiesa

È stato in quel momento che fra i due è nata una colluttazione: l'uomo ha provato a farsi strada per scappare comunque e per superare il parroco lo ha aggredito, ferendolo. Lo scontro fra i due è terminato soltanto con l'arrivo delle forze dell'ordine. Prima dell'arrivo dei carabinieri, però, il 50enne avrebbe provato a disfarsi degli oggetti che aveva preso e che, probabilmente, stava provando a derubare dalla sagrestia.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto del 50enne

Con l'arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio per il 50enne è scattato l'arresto, perché gravemente indiziato di tentata rapina e lesioni personali aggravate nei confronti del parroco che, curato dal personale medico sanitario, ha riportato lesioni e traumi giudicati guaribili con 7 giorni di prognosi.

Il 50enne, infine, dopo aver svolto le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Velletri dove si trova ancora adesso in attesa di convalida.