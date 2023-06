Tenta di uccidersi facendo esplodere l’intera palazzina: l’allarme dei vicini, bloccato 49enne Il 49enne è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia, la sua posizione è al vaglio della magistratura. Sembra fosse appena uscito dal carcere.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarantanove anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver rotto il tubo del gas del palazzo in cui abita. L'episodio è avvenuto giovedì sera a Ostia, in uno stabile di via Baffiago. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tentativo di suicidio che avrebbe avuto come possibile conseguenza l'esplosione di tutto il palazzo.

A dare l'allarme sono stati i condomini, che hanno sentito un forte odore di gas provenire dallo stabile e che già nei giorni precedenti erano statu minacciati dall'uomo. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno bloccato il 49enne nell'appartamento. Poco prima, aveva gettato alcuni oggetti dal balcone. Portato all'ospedale Grassi per le cure del caso, la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uomo era uscito da poco dal carcere, dove aveva scontato una condanna per maltrattamenti in famiglia. Aveva provato a tornare dalla moglie, che lo aveva respinto dati i suoi precedenti comportamenti violenti. Si era così trasferito nell'appartamento di via Baffiago, dove spesso aveva litigato c0n i vicini, minacciando di ucciderli. Quando i condomini hanno sentito l'odore di gas hanno immediatamente allertato il 112, chiedendo aiuto. Sono così riusciti a bloccare il 49enne, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Quando le forze dell'ordine lo hanno trovato in casa hanno faticato a fargli riprendere conoscenza: aveva perso i sensi, molto probabilmente a a causa delle ingenti quantità di alcol che aveva assunto. Portato immediatamente in ospedale, non è in pericolo di vita.