Tenta di uccidere il fidanzato con un'ascia a Civitavecchia, l'uomo trovato in una pozza di sangue Tragedia sfiorata a Santa Marinella, dove una 39enne ha cercato di uccidere un uomo ferendolo con un'ascia. Fermata, è stata sottoposta alla misura di custodia cautelare in carcere dopo l'udienza di convalida.

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato di uccidere il convivente colpendolo con un'ascia, è successo nel Comune di Santa Marinella sul litorale Nord della provincia di Roma. Vittima della violenza un settantaduenne originario della Tanzania, che i soccorritori hanno trovato riverso a terra in una pozza di sangue ed è stato trasportato in ospedale. La donna, una trentanovenne originaria della Romania, è stata fermata, perché fortemente indiziata del reato di tentato omicidio. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia l'hanno portata in caserma, poi il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia nei suoi confronti ha convalidato il fermo e ha stabilito la misura cautelare della custodia in carcere.

I fatti risalgono ai giorni socrsi, secondo quanto ricostruito dai militari che indagano sul caso coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia il settantaduenne abitava a casa della donna, della quale era ospite da qualche mese. Tra i due c'era una relazione, si frequentavano da poco. Al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata la chiamata di una vicina di casa della coppia, era molto agitata e ha spiegato di aver visto una donna con un'ascia in mano e un uomo che chiedeva aiuto con il volto ricoperto di sangue.

Ricevuta la segnalazione i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno subito raggiunto l'appartamento. Al suo interno c'era solo l'uomo: era sdraiato a terra in una pozza di sangue. Insieme ai militari è arrivato anche il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno dato il via alle indagini e in breve tempo sono riusciti a risalire all'identità della presunta responsabile. La donna infatti non era presente in casa quando i carabinieri sono arrivati, ma era scappata a piedi per le strade del centro della città.