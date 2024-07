video suggerito

Tenta di suicidarsi lanciandosi dal palazzo: finanziere eroe in vacanza l'afferra al volo e la salva Un finanziere eroe in vacanza a Sabaudia ha salvato una donna dal suicidio. L'ha afferrata poco prima che si lasciasse cadere dal quarto piano di un palazzo.

A cura di Alessia Rabbai

Ha salvato la vita ad una donna che ha tentato il suicidio dal quarto piano del palazzo in cui abita a Sabaudia, in provincia di Latina. Una vicenda che sarebbe potuta finire con tragico epilogo quella di un donna, che voleva togliersi la vita, ma che si è conclusa nel migliore dei modi, grazie ad un finanziere eroe libero, che è intervenuto in suo soccorso. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 luglio, la cornice è quella di una delle più gettonate località del Lazio per trascorrere l'estate al mare.

La donna abita insiema alla sua famiglia in un appartamento nell'edificio in questione. Per cause non note, forse per un profondo malessere interiore, aveva deciso di tentare il gesto estremo. Secondo quanto ricostruito è salita sulla balaustra del palazzo, che si trova al quarto piano, decisa a buttarsi giù. Sul collo e sulla pancia aveva dei tagli, che si era provocata da sola, lesionandosi con un taglierino.

La sua presenza non è sfuggita al finanziere, un militare della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Provinciale di Terni, che era libero dal servizio. Il finanziere era a Sabaudia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Passando sotto al palazzo ha notato il comportamento strano della donna, che si stava affacciando dalla balaustra e ha capito che la sua intenzione era quella di lasciarsi cadere giù.

Immediatamente è intervenuto, giunto a pochi centimetri da lei, è riuscito ad afferrarla e a bloccarla un istante prima che cadesse nel vuoto. Il pronto intervento del militre ha impedito che facesse un volo di diversi metri, il quale le sarebbe potuto risultare fatale. Poi le ha tolto il taglierino dalle mani, che aveva usato per ferirsi al collo e alle braccia. Pochi minuti dopo è arrivato anche il fratello della donna, il militare gli ha chiesto di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto in breve tempo è giunto il personale sanitario in ambulnza, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata in ospedale per le cure del caso.