video suggerito

Tenta il suicidio lanciandosi da Ponte Milvio, i vigili urbani salvano una 32enne Paura a Roma, dove ieri sera una 32enne voleva gettarsi da Ponte Milvio. Gli agenti della polizia locale in pattuglia sul Lungotevere l’hanno salvata. La donna è stata trasportata in ospedale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna ha tentato il suicidio, lanciandosi da Ponte Milvio a Roma, ma una pattuglia della polizia locale l'ha salvata. Il tentato suicidio è avvenuto nella serata di ieri, martedì 8 aprile. Gli agenti del Gruppo Parioli erano in transito sul Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, quando si sono accorti della donna e hanno subito capito che aveva intenzione di uccidersi. I vigili urbani hanno fermato la macchina e l'hanno raggiunta, impedendole di lanciarsi nel vuoto. L'hanno poi affidata al personale sanitario intervenuto nel frattempo in ambulanza, che l'ha trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tenta il suicidio gettandosi da Ponte Milvio: il salvataggio

La pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ieri sera si trovava in transito sul Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte Milvio, nel quartiere Flaminio, quando gli agenti hanno notato una donna. Era nell'ombra e in evidente stato confusionale stava tentando il suicidio.

Gli agenti hanno iniziato a parlare con la trentaduenne, che stava per lanciarsi nel vuoto, per tentare di farle cambiare idea. Sono riusciti ad avvicinarsi a lei e si sono posizionati in modo da impedirle di cadere nel Tevere. Nel frattempo hanno continuato a parlarle per farla calmare, mentre aspettavano che arrivasse l'ambulanza.

La donna salvata e trasportata in ospedale

All'arrivo del personale medico la donna si è calmata. I soccorritori hanno soccorso la donna sul posto, per poi trasportarla in ospedale. Una volta giunta al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, ma che si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento tempestivo della polizia locale.