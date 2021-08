Tenta di accoltellare un 44enne: in casa nasconde un arsenale tra katane, balestra e un arco Un 57enne romano, operaio, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minaccia aggravata, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’episodio che ha fatto scattare le indagini è stata un’aggressione subita da un 44enne e denunciata lo scorso 29 luglio. Nella sua abitazione è stato trovato un vero e proprio arsenale.

A cura di Enrico Tata

Un 57enne romano, operaio, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per minaccia aggravata, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'episodio che ha fatto scattare le indagini è stata un'aggressione subita da un 44enne e denunciata lo scorso 29 luglio. Il 57enne è accusato di averlo aggredito e di aver cercato di colpirlo con un coltello. L'altro, fortunatamente, è stato ferito solo lievemente. Da quest'aggressione sono cominciate le indagini dei carabinieri della stazione Roma Trullo. I militari hanno raggiunto l'aggressore presso la sua abitazione, in via Giovanni Porzio, zona Trullo. All'interno dell'appartamento c'era un vero e proprio arsenale: sette coltelli a serramanico, lunghi tra i 10 ed i 20 cm, un nunchaku (manganello con catena), un pugnale lungo 20 centimetri, un pugnale a mezza luna lungo oltre 20 centimetri, una roncola, due sciabole katana, una balestra e un arco con relativa freccia. Tutte le armi sono state sequestrate.

San Basilio, arrestati due spacciatori: in casa soldi e cocaina

Nel corso dei controlli antidroga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma nelle piazze di spaccio della Capitale, sono stati arrestati due spacciatori romani di 39 e 51 anni. Sono stati sorpresi a vendere cocaina a un ragazzo in via Recanati, San Basilio. Nelle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato altre 15 dosi di cocaina e circa 700 euro in contanti, guadagno della vendita di sostanze stupefacenti. Stando a quanto si apprende, i due sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo.