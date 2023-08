Tenore e piano, una serata all’insegna della musica classica al Teatro di Marcello (con visita guidata) Nella suggestiva cornice del Teatro di Marcello i ‘Concerti del Tempietto’. Nell’ambito della rassegna il 26 agosto 2023 è in programma un concerto (dalle 19.15 alle 20.15) del tenore Emanuele Fagotti e della musicista Alessia Cecchietti al pianoforte. Dopo la visita guidata, dalle 21.15 alle 22.30 in programma il concerto Syndesi Piano Duo, di Federica Rossi e Matilde Consoli.

Tra i resti del Tempio di Apollo Sosiano, nel chiostro adiacente alla chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, davanti al Teatro di Marcello, per tre mesi saliranno sul palco musicisti e interpreti che offriranno concerti di musica classica e arie d'opera. La manifestazione si chiama ‘Concerti del Tempietto' e ogni esibizione è preceduta o seguita da una visita guidata del parco archeologico del Teatro di Marcello, riservata ai possessori del biglietto del concerto.

Il teatro monumentale è dedicato al nipote prediletto di Augusto e venti secoli fa l'area era uno spazio dedicato a rappresentazioni e riti sacri. Il teatro stesso fu utilizzato per spettacoli pubblici per oltre quattro secoli.

Nell'ambito di queste notti romane al Teatro di Marcello il 26 agosto 2023 è in programma un concerto (dalle 19.15 alle 20.15) del tenore Emanuele Fagotti e della musicista Alessia Cecchietti al pianoforte. Dopo la visita guidata, dalle 21.15 alle 22.30 in programma il concerto Syndesi Piano Duo, di Federica Rossi e Matilde Consoli con musiche di Sergei Bortkiewicz (Russian Melodies and Dances for Piano, Op.31); Franz Schubert (Allegro in A Minor, D 947 “Lebensstürme”); George Gershwin (Rhapsody in Blue).

Qua il programma completo della manifestazione ‘Concerti al Tempietto'. I biglietti di tutte le serate si possono acquistare online e hanno un prezzo che parte da 15,50 euro per i posti più indietro rispetto al palco, 26,50 euro per quelli centrali e 37,50 euro per quelli davanti al palco. Ogni biglietto permette di assistere a tutti i concerti della serata e comprende la visita archeologica.

Allievo presso il Conservatorio F.Morlacchi di Perugia, Emanuele Fagotti da quattordici anni ha al suo attivo una collaborazione stabile con l’incarico di Tenore Primo presso il Coro della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, diretto dal M° P. Giuseppe Magrino O.F.M. Conv., partecipando sia come solista che come artista del coro a diverse dirette Rai per celebrazioni e concerti in Prima serata. Svolge attività concertistica eseguendo sia repertorio operistico che sacro, ha partecipato a diverse tournée in Europa. Nel 2017 ha collaborato con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto per la Carmen di Bizet (Don Josè).

Diplomata in pianoforte all’età di diciotto anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, Alessia Cecchetti ha al suo attivo concerti in tutto il territorio nazionale e internazionale. Ha seguito corsi di perfezionamento all’Accademia Musicale Pescarese con P. Bordoni, all’Accademia pianistica di Imola con B. Pertushansky e E.Pace, all’Accademia di Musica di Pinerolo con B. Lupo e si è perfezionata con M. Vacatello. E’ risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionale e internazionali, tra cui il primo premio assoluto al concorso Città di Rieti (Rieti 2012) e il terzo premio al concorso internazionale Livorno Piano Competition (Livorno 2017). Dal 2016 collabora nelle produzioni degli Amici della Musica di Perugia.

