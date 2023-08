Tarquinia, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: pompieri lo estraggono dalle lamiere L’incidente è avvenuto alle ore 8 della mattina di Ferragosto: una volta estratto dalle lamiere il ragazzo alla guida è stato affidato al 118, è grave.

A cura di Beatrice Tominic

È successo lungo la strada Bagni Sant'Agostino, all'altezza del civico 42, poco distante dagli stabilimenti che si trovano nei pressi della foce del fiume Mignone, nel comune di Tarquinia. Qui, verso le ore 8 di questa mattina, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Civitavecchia dopo aver ricevuto una segnalazione per incidente stradale. Arrivati sul posto, i pompieri hanno rinvenuto un'automobile, una Renault Twingo al bordo della strada, che si era schiantata a terra.

Del veicolo, completamente accartocciato su se stesso a causa dell'impatto con la strada, restavano soltanto le lamiere: al loro interno, intrappolato, c'era ancora il ragazzo che si trovava alla guida al momento dell'incidente.

I soccorsi e la dinamica dell'incidente

Non appena arrivati, la priorità dei vigili del fuoco è stata portare in salvo il ragazzo rimasto intrappolato in ciò che restava dell'automobile che stava guidando. I pompieri hanno iniziato immediatamente le operazioni di salvataggio, rese molto complicate a causa della violenza con l'impatto. Una volta estratto dalle lamiere, hanno affidato il ragazzo alle cure degli operatori del personale sanitario del 118, che nel frattempo avevano raggiunto il luogo dell'incidente.

Oltre a loro, sul posto sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia del commissariato di Tarquinia e quelli della Polizia locale di Civitavecchia che si sono immediatamente messi al lavoro per mettere in sicurezza la zona e effettuare i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto mentre era al volante e sarebbe finito fuori strada, schiantandosi.