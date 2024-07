video suggerito

Tariffe alterate e fan truffati la sera del concerto dei Coldplay: multati venti tassisti Dieci euro a testa per essere portati da Lepanto allo Stadio Olimpico: diversi fan dei Coldplay sono stati truffati da alcuni tassisti, che hanno alterato le tariffe la sera del concerto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Hanno alzato le tariffe la sera del concerto dei Coldplay, approfittando di chi doveva raggiungere lo Stadio Olimpico e non aveva alternative. Diversi tassisti sono stati multati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per alterazione della tariffa: in totale sono state elevate un totale di sanzioni di quasi 10mila euro.

Secondo quanto osservato dai vigili, alcune vetture di servizio taxi e Ncc si erano appostati nei pressi delle fermate metro proprio per aspettare le persone che dovevano andare al concerto dei Coldplay. Quando questi chiedevano di essere portati allo Stadio Olimpico, applicavano una tariffa maggiore di quella normalmente prevista per la tratta, facendoli pagare decine di euro in più. Una truffa, a cui diverse persone sono purtroppo cadute e che non è rara, soprattutto in occasione dei grandi eventi, dove molte persone necessitano del servizio taxi per spostarsi. Soprattutto chi era in forte ritardo: non solo i turisti, ma anche i romani hanno dovuto pagare molto di più per poter arrivare allo stadio in tempo per vedere il concerto.

Quando il il Reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) dei caschi bianchi se ne è accorto, li ha multati per 600 euro ciascuno. Sono stati anche segnalati al Comune: rischiano il ritiro della licenza.