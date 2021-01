Un uomo di 47 anni è stato arrestato per aver minacciato di morte suo cugino per un debito di 100 euro contratto a dicembre. Non lo ha fatto solo a parole: ha preso un taglierino e gliel'ha puntato alla gola, dicendo che l'avrebbe ammazzato se non avesse ricevuto indietro il suo denaro entro 24 ore. Minacce che hanno spaventato molto la vittima, impaurita per la sua incolumità. E così ha deciso di rivolgersi alla polizia per sporgere denuncia e far arrestare il cugino, ormai fuori controllo.

L'uomo ha raccontato ai poliziotti del X Distretto Lido di Roma di aver chiesto un prestito al cugino a dicembre per pagare alcune utenze. Avrebbe voluto ridarglieli il prima possibile, ma a causa di altre difficoltà economiche non è riuscito a saldare il debito in breve tempo. Questo ha scatenato la furia del 47enne, che ha cominciato a essere molto pressante nei suoi confronti, fino ad arrivare alle minacce verbali. L'ultimo episodio, quello che ha fatto seriamente preoccupare la vittima, è avvenuto nell'androne del suo palazzo. Il cugino lo ha aspettato, nascondendosi proprio dove abitava con la moglie. E quando lo ha visto arrivare gli si è avventato contro, puntandogli addosso la lama del taglierino e dicendo che lo avrebbe ammazzato se non avesse ricevuto indietro i 100 euro.

Al commissariato gli agenti hanno organizzato un appuntamento per l'aggressore. La vittima lo ha chiamato, dicendo di avere i soldi e chiedendogli di incontrarsi. Quando si sono visti i poliziotti hanno filmato tutto con le telecamere e poi hanno bloccato l'aggressore. Successivamente sono andati nel campeggio dove era domiciliato e hanno trovato il taglierino usato per l'aggressione. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di estorsione e portato nel carcere di Velletri.