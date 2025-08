Tangenziale Est chiude a Roma per lavori fino al 14 agosto: tutti gli orari e come cambia il traffico

Immagine di repertorio

Non si arrestano i lavori sulla Tangenziale Est di Roma in questa estate 2025. Dopo i lavori nel mese di luglio, ulteriori chiusure sono previste in questo agosto, dal 31 luglio al 14 agosto, la vigilia di Ferragosto. Si tratta di chiusure e riduzioni delle carreggiate che avvengono in notturna per permettere lo svolgimento delle operazioni e che coinvolgono il tratto di strada interessato che parte da largo Passamonti fino a viale Castrense.

Nuova fase di lavori sulla Tangenziale Est: le chiusure

Come anticipato, quella in atto in questi giorni è una nuova fase di lavori sulla sopraelevata della Tangenziale Est. Le limitazioni al traffico in quella zona sono previste dal 31 luglio al 14 agosto, con modifiche alla viabilità notturne da largo Passamonti a viale Castrense. Si tratta, in particolare, della riduzione della strada, con una sola carreggiata accessibile e l'altra occupata dal cantiere e della chiusura totale della strada. A questo si aggiunge anche la chiusura della rampa che da via Prenestina conduce ai due tratti della Tangenziale.

Tangenziale Est chiusa per lavori: tutti gli orari

Per capire se c'è la possibilità di attraversare la Tangenziale Est basta controllare l'orologio: i provvedimenti per permettere che vengano svolti i lavori variano, infatti, in base agli orari. Dal 31 luglio al 14 agosto nel corso di ogni nottata si susseguono due fasi.

La prima fase, fra le ore 21 e le 23 prevede la riduzione della carreggiata: la circolazione sarà consentita nella corsia libera dal cantiere. Le automobili potranno comunque continuare a transitare senza dove rivalutare e cambiare il proprio percorso.

Nella seconda fase, invece, tra le 23 e le 6, è prevista la consueta limitazione notturna del traffico con divieto totale di transito. Non sono previste deroghe e non c'è alcuna possibilità di transitare nel tratto interessato dal cantiere. È in questa seconda fase che cambia anche la viabilità: diventa obbligatoria l'uscita sulla rampa che conduce a largo Passamonti per il traffico in arrivo dalla Nci.