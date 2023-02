Tamponamento tra tre camion in autostrada: camionista estratto dalle lamiere è grave È grave un camionista 46enne rimasto coinvolto in un tamponamento con altri due mezzi pesanti sull’autostrada A13 Bologna-Padova.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

È stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza un camionista quarantaseienne originario del Frusinate, rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lunedì 20 febbraio sull'autostrada A13 Bologna-Padova. Una tragedia sfiorata, l'uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, e consegnato alle cure dei sanitari. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati tre camion, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il conducente di uno di essi. Secondo quanto ricostruito finora, i tre mezzi pesanti stavano viaggiando lungo l'autostrada, quando si sono urtati all'altezza del chilometro 11. Poco prima lungo lo stesso tratto, intorno a mezzogiorno un autoaticolato che trasportata cartongesso si è incendiato.

Il camionista ferito estratto dalle lamiere

Come si vede dalla foto scattata dai vigili del fuoco nello scontro i camion sono finiti fuori dalla carreggiata, in parte ribaltandosi. Data la dinamica del sinistro e la gravità è stato necessario l'intervento dei pompieri e di diversi mezzi di soccorso. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni, liberando il ferito dall'abitacolo. Lo hanno poi consegnato ai paramedici giunti sul posto. Non distante dal luogo dell'incidente è atterrata un'ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato in volo all'ospedale Maggiore di Bologna. Arrivato al pronto soccorso il ferito è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Chiuso e riaperto il tratto di autostrada

Al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute del paziente. Presenti sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di loro competenza e il personale di Autostrade per l'Italia. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, il tratto di autostrada è stato temporaneamente chiuso, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Rimossi i mezzi pesanti la circolazione è stata ripristinata.