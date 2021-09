Tamponamento tra due macchine sull’A1, ferita una bimba: elitrasportata in ospedale La piccola è stata prelevata d’urgenza dai soccorritori del 118 e portata in ospedale per le cure. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Le due macchine si sono tamponate poco prima del casello Anagni Fiuggi, intorno alle 21 di sera.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri sera intorno le 21 sull'A1. Due macchine si sono scontrate all'altezza del chilometro 597, non lontano dal casello di Anagni Fiuggi, in direzione Napoli. Una bambina è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale a Roma. Al momento non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Le condizioni degli altri occupanti dell'auto non desterebbero invece preoccupazione. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Il tratta di strada interessato dall'incidente, tra Colleferro e Anagni, è stato chiuso per il tempo dei rilievi e per la messa in sicurezza della zona, con gli automobilisti che sono stati deviati sulla via Casilina fino a Colleferro. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, anche se dalle prime informazioni sembra che all'origine del sinistro ci sia stato un tamponamento.

Incidente sull'A1: indagini della Stradale in corso

La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Gli agenti della polizia stradale ascolteranno le persone coinvolte nell'incidente ed eventuali testimoni in modo da capire cosa sia realmente accaduto e appurare di chi sia la responsabilità. Un incidente che poteva finire in tragedia: solo per un caso fortuito non ci sono stati altri feriti gravi, anche se c'è stata subito preoccupazione per le condizioni della bambina, che adesso è in cura dai medici dell'ospedale e si spera possa riprendersi il prima possibile. Sotto shock i conducenti delle vetture coinvolti nell'incidente: forte è stato lo spavento in seguito all'impatto, soprattutto quando hanno notato che la bimba era ferita.