Sviene per la fame in mezzo alla strada: i vigili lo soccorrono e poi gli riempiono la dispensa La solidarietà dei vigili urbani ha riempito la dispensa al sessantenne. Il comandante: “È importante per la polizia locale preservare un profondo senso civico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un uomo di sessant'anni è stato soccorso alcuni giorni fa dagli agenti del I Gruppo della Polizia Locale, dopo che è svenuto in mezzo alla strada in piazza delle Cinque Giornate. Quando i caschi bianchi lo hanno aiutato a rialzarsi, hanno capito che qualcosa non andava nella vita di quel signore che, infine, con grande dignità, ha raccontato loro di trovarsi in una situazione di grave indigenza e di non mangiare da diversi giorni tanto da perdere i sensi.

Dopo essersi assicurato delle sue condizioni nell'immediato, gli agenti sono tornati nella sede di via Falco e qui hanno improvvisato in tutta fretta una raccolta volontaria di beni alimentari tra i colleghi. Una colletta di solidarietà con la quale hanno riempito un'auto di beni di prima necessità per il signore e, realizzata fuori dal servizio e in forma volontaria. Per non perdere i contatti i vigli hanno gli hanno donato anche un telefono cellulare.

Quando i vigili hanno suonato alla sua abitazione in zona Labaro, alla periferia Nord di Roma, oltre a ringraziare di quell'aiuto portato nell'immediato, ha chiesto loro di dargli una mano a trovare un lavoro per non dipendere più dagli altri e uscire dall'indigenza: speriamo che una risposta positiva arrivi presto.

“Un importante gesto di solidarietà quello dimostrato dal personale, di fronte a una delle tante situazioni difficili e di fragilità, che vedono in particolare il coinvolgimento delle categorie più deboli, con le quali gli agenti entrano in contatto nello svolgimento del proprio lavoro”, così il comandante del corpo, Mario De Sclavis, che ha accettato di rendere pubblico quanto accaduto. "È importante per la polizia locale preservare un profondo senso civico e quei valori morali che devono restare imprenscindibili nell’esercizio delle proprie funzioni”, ha aggiunto.