video suggerito

Bus Cotral va a fuoco, autista mette in salvo i passeggeri: mezzo distrutto Un autobus della linea Cotral è andato a fuoco verso le 15 di oggi su strada Rocca Romana a Sutri. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un autobus Cotral della linea extraurbana è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi su strada Rocca Romana, a Sutri. L'incendio è avvenuto intorno alle 15, quando a bordo c'erano numerosi passeggeri. Il conducente del mezzo, fortunatamente, si è accorto di quanto stava avvenendo e ha fatto scendere tutte le persone dall'autobus, mettendole in salvo. Il mezzo, invece, è stato completamente divorato dalle fiamme: nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana, è andato completamente distrutto e ne è rimasto solo lo scheletro.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata nell'incendio che si è sviluppato oggi sul Cotral. L'autista, dopo aver fatto scendere i passeggeri, li ha invitati a tenersi a bordo strada, in modo da non mettersi in pericolo rimanendo al centro della carreggiata. Tutti quanti poi, sono stati fatti salire su un autobus sostitutivo, che li ha portati a destinazione. Tanta la paura tra le persone presenti a bordo, che hanno temuto per il peggio. L'arrivo dei pompieri in poco tempo li ha rassicurati, e poi hanno potuto tutti terminare il proprio viaggio, facendo ritorno alle loro abitazioni.

Le fiamme non hanno interessato solo l'autobus, ma anche parte della vegetazione circostante. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto sono arrivati i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire il traffico che inevitabilmente si è creato nell'area, e condurre le indagini. Molto probabilmente il rogo è stato causato da qualche malfunzionamento, la cui causa sarà presto individuata nel corso degli accertamenti che saranno eseguiti dalle forze dell'ordine.