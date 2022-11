Studentesse si sentono male mentre tornano a casa a Trastevere, tassista le violenta: arrestato L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di violenza sessuale. A incastrarlo, la testimonianza delle due ragazze e le telecamere di sorveglianza presenti in zona.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentaquattro anni è stato arrestato perché accusato di aver violentato due studentesse straniere a Trastevere. Le due giovani, che vivevano poco distanze, negli alloggi messi a disposizione dall'università, lo hanno denunciato subito dopo i fatti, avvenuti la notte del 14 ottobre.

Ad arrestare il 34enne sono stati i poliziotti del commissariato Trastevere. Sono riusciti a identificarlo grazie alla testimonianza delle due giovani e alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le studentesse, dopo lo stupro, erano riuscite a filmarlo con il cellulare, riprendendolo e lasciando pochi dubbi sulla sua identità. Il 34enne adesso si trova in carcere: deve rispondere dell'accusa di violenza sessuale.

La sera del 14 ottobre le due giovani erano uscite insieme e avevano passato la serata con due amiche in un locale di Trastevere. Verso l'una di notte hanno preso un taxi per tornare all'alloggio universitario. Mentre si dirigevano verso i dormitori, una delle due si è sentita male. Ed è a quel punto che il 34enne, anche lui tassista, ha deciso di approfittare della situazione. L'uomo si è diretto verso di loro da viale dell'Università e le ha costrette a subire atti sessuali, palpeggiandole nelle parti intime. Le due ragazze sono riuscite a fuggire, hanno cominciato a urlare e lo hanno ripreso con il telefonino. Dopodiché hanno sporto denuncia ai poliziotti del commissariato Trastevere, che hanno avviato le indagini e individuato l'uomo. In zona c'erano diverse telecamere e così sono riusciti a risalire il tassista, ripreso mentre si avvicina alle studentesse e poi si allontana.