Strade di sangue: incidente mortale su via Laurentina e 4 feriti gravi su via Cristoforo Colombo Incidente all'alba su via Laurentina: un morto. Nella notte schianto tra due auto su via Cristoforo Colombo: feriti gravemente 4 ragazzi, una delle vetture ha preso fuoco. Nei primi 3 giorni del 2024 si registrano già tre morti sulle strade di Roma.

A cura di Redazione Roma

Un incidente mortale è avvenuto attorno alle 6.30 di oggi, mercoledì 3 gennaio, su via Laurentina. All'altezza del civico 1820, proprio di fronte al ristorante Patio si sono scontrati due veicoli che viaggiavano negli opposti sensi di marcia. Il sinistro è avvenuto nella zona di Selvotta, tra Roma e Pomezia.

L'incidente ha visto coinvolte due auto, una Opel Mokka e una Ford Focus. Secondo quanto ricostruito l'uomo al volante dell'Opel (che viaggiava in direzione di Pomezia), all'improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo prima per scontrarsi contro il guardrail e poi nell'opposta corsia di marcia dove si è scontrato con la Ford.

Nell'impatto, violentissimo, il 78enne ha perso la vita: i soccorsi sanitari del 118, una volta estratto dalle lamiere dell'auto, non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Ferito anche l'altro anziano conducente, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.

Incidente su via Cristoforo Colombo: 4 feriti nella notte

Un altro grave incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo questa notte. Era da poco passata la mezzanotte quando due vetture si sono scontrate all'altezza di via Canale Della Lingua. Al volante due giovani di 23 e 21 anni. In tutto sono quattro i feriti che sono stati soccorsi, tre dei quali in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i vigili del fuoco, che sono stati impegnati nell'estrarre i feriti dalle lamiere e nello spegnere una delle due vetture coinvolte che ha preso fuoco. Oltre ai conducenti feriti una giovane di 20 anni e un ragazzo di 18.

2024: 3 morti in 3 giorni sulle strade di Roma

In questi primi tre giorni del 2024 si sono già registrati tre morti sulle strade di Roma e provincia. Il 1 gennaio ha perso la vita a bordo della sua Smart il giovane cuoco Antonello Mochi, di 27 anni. Oggi invece sono stati due gli incidenti mortali, oltre a quello verificatosi su via Laurentina, questa mattina attorno alle 9.00 un uomo ha perso autonomamente il controllo della sua auto sul grande Raccordo Anulare poco prima dell'uscita per la Pisana in complanare interna, finendo per schiantarsi fuori strada: anche in questo caso sono stati purtroppo inutili i tentativi di soccorso. Nel 2023 sono stati 16 gli incidenti mortali sul Grande Raccordo Anulare.