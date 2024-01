Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare: disagi al traffico e chiusure Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma questa mattina, dove un uomo ha perso il controllo del suo veicolo finendo fuori strada e rimanendo ucciso nello schianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un grave incidente mortale è avvenuto questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un uomo al volante di un'automobile ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, finendo per schiantarsi fuori strada. Inutili i tentativi dei soccorsi del 118 giunti sul posto a bordo di un'autoambulanza: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Disagi alla circolazione per la chiusura temporanea della complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 di via della Pisana. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari anche il personale dell'Anas e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e le indicazioni stradali.