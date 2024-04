video suggerito

Schiuma bianca esce da un canale per la forte pioggia e invade via Nettunense: strada chiusa Via Nettunense tra Anzio e Lavinio è stata invasa da una densa schiuma bianca. La strada è stata chiusa al traffico, per evitare incidenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La schiuma che ha invaso la strada

L'ondata di maltempo di questi giorni, con una forte pioggia, che è caduta sulla provincia Sud di Roma, ha provocato la fuoriuscita di una grande quantità di schiuma bianca e densa da un canale. La schiuma nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile, è risalita sulla carreggiata e ha invaso via Nettunense. La strada è stata temporaneamente chiusa, poi riaperta al traffico. A provocare la fuoriuscia della sostanza sul manto stradale sono state le piogge intense su Lavinio ed Anzio.

Gli automobilisti di passaggio e i residenti hanno immortalato la schiuma sulla carreggiata in foto e video, che hanno pubblicato sui social network nei gruppi di quartiere. "Ma cos'è questa schiuma?" ha scritto un residente, "forse è causata da sostanze chimiche, il canale è inquinato!" risponde un altro. Sono tantissimi i commenti degli utenti, alcuni ironici, altri indignati.

Via Nettunense chiusa per evitare incidenti

Via Nettunense, nel tratto interessato alla presenza di schiuma, è stata chiusa al transito degli automobilisti, per scongiurare incidenti stradali. A disporre la chiusura sono stati i vigili urbani, fino a quando non è stata rimossa. La situazione nell'arco della giornata è poi tornta alla normalità, senza particolari ripercussioni. Terminate le verifiche del caso e concluso l'intervento, la strada è stata riaperta. Saranno le autorità locali a valutare eventuali ulteriori accertamenti.

A gennaio scorso era già successo ad Anzio

Non è la prima volta che il territorio della provincia Sud di Roma viene invaso da schiuma bianca. Ad Anzio, a gennaio scorso, una strana schiuma bianca ha invaso le strade. In quel frangente è comparsa in via Cinquemiglia e si è propagata fino all'incrocio con via Ardeatina. L'associazione locale ‘Città Insieme' ha ricordato che lo stesso fenomeno si è verificato altre volte in passato: "Diventa importantissimo appurarne una volta per tutte l'origine e di conseguenza sanzionare severamente chi lo provoca".