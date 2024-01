Una strana schiuma bianca ha invaso alcune strade di Anzio: analisi in corso La segnalazione di un’associazione locale: “Non ci si trova infatti davanti a un fatto nuovo o occasionale e pertanto si deve ipotizzare un vero e proprio crimine ambientale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una strana schiuma bianca e densa è traboccata dal fosso al lato della strada in via Cinquemiglia, Anzio, litorale a Sud di Roma, e ha invaso la carreggiata fino all'incrocio con via Ardeatina. L'avvistamento è stato effettuato intorno alle 15.30 di domenica 7 gennaio e segnalato dall'associazione locale ‘Città Insieme'. La stessa associazione ricorda che lo stesso fenomeno si è verificato atre volte in passato: "Diventa importantissimo appurarne una volta per tutte l'origine e di conseguenza sanzionare severamente chi lo provoca".

Per questo l'associazione ha inviato una segnalazione formale alla Polizia locale di Anzio e al commissario straordinario che attualmente amministra il comune costiero. Inoltre è stata inviata una segnalazione all'agenzia di protezione ambientale del Lazio (Arpa) e alla polizia provinciale.

"La segnalazione – fa sapere l'associazione – si aggiunge ad altre sullo stesso tema inviate agli uffici comunali da associazioni, comitati e singoli cittadini, tutti particolarmente esasperati dall'accaduto. Non ci si trova infatti davanti a un fatto nuovo o occasionale e pertanto si deve ipotizzare un vero e proprio crimine ambientale. La cosa richiede assoluta severità e va affrontata col massimo impegno dalle autorità, locali e territoriali".

"Vi preghiamo di tenerci aggiornati sugli sviluppi delle vostre indagini per darci modo di informare la cittadinanza che sta vivendo con esasperazione questa pessima ricorrente situazione", si legge nel testo della missiva inviata ai vigili urbani e all'Arpa regionale. Le analisi da parte dei tecnici sono tuttora in corso e i risultati non sono ancora disponibili.