Due cani trovati morti in uno scatolone ad Anzio lungo la Nettunense: caccia ai responsabili

Le guardie zoofile con lo scatolone trovato sulla Nettunense

Due cani morti, chiusi dentro uno scatolone e abbandonati tra la vegetazione a bordo strada: è la scena trovata venerdì 10 aprile ad Anzio, lungo la via Nettunense, all’altezza dell’ex Pretura. A fare la scoperta sono state le Guardie zoofile del nucleo "Le Aquile", intervenute dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato qualcosa di sospetto tra la carreggiata e un’area nascosta.

Due cani trovati in uno scatolone ad Anzio

L’intervento è scattato nella mattinata di venerdì, quando gli operatori hanno raggiunto il punto indicato e si sono trovati davanti i resti dei due animali. I corpi erano all’interno di uno scatolone, visibilmente abbandonata da tempo. Da una prima ricostruzione, i cani sarebbero stati lasciati lì già senza vita o comunque in condizioni tali da non poter sopravvivere.

Come comunicato dalle guardie zoofile, si tratta di un Bulldog francese e di un Barboncino toy. Quest’ultimo è stato trovato ancora con addosso un cappottino, un dettaglio che rende ancora più evidente come si trattasse di animali domestici, probabilmente abituati a vivere in casa e non randagi.

L'appello delle guardie zoofile

Sul posto sono stati effettuati i primi accertamenti per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire da quanto tempo i due cani si trovassero lì. Le guardie zoofile hanno lanciato un appello ai cittadini per raccogliere qualsiasi elemento utile alle indagini. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 3932845289. L’obiettivo è risalire a chi li aveva in custodia e chiarire le circostanze dell’abbandono, che potrebbe configurare responsabilità precise.

Intanto i controlli sul territorio sono stati intensificati proprio per prevenire episodi simili e monitorare eventuali situazioni a rischio. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni, mentre si cerca di fare luce su un episodio che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti.