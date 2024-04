video suggerito

Pullman in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: fumo invade la carreggiata, traffico in tilt Traffico in tilt stamattina per una nube di fumo sul Grande Raccordo Anulare di Roma tra Casilina e Prenestina. Un pullman turistico senza passeggeri ha preso fuoco, il conducente è sceso di corsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pullman turistico si è incendiato lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Il rogo è divampato la mattina presto di oggi, lunedì 22 aprile, sulla corsia esterna dell'A90, all'altezza dell'uscita tra Casilina e Prenestina. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 8.30 quando il mezzo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco. Il conducente, che stava viaggiando lungo il Gra, improvvisamente ha avvertito un forte odore acre e notato del fumo fuoriuscire dal mezzo. Ha subito accostato il veicolo lateralmente, per evitare incidenti, ed è uscito di corsa dall'abitacolo, prima che le fiamme avvolgessero il pullman.

Il conducente è sceso di corsa dal pullman, nessun passeggero a bordo

I vigili del fuoco sul Gra hanno spento le fiamme che hanno avvolto il pullman

Il conducente del pullman ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa, con la richiesta di soccorso, sul Raccorrdo, all'altezza indicata, sono intervenuti i pompieri del Comando provinciale di Roma, con tre mezzi (12A, 10A, AB10). Fortunatamente al momento dell'incendio non c'erano passeggeri all'interno del pullman e non è rimasto ferito né intossicato nessuno.

Fumo sul Gra, traffico e code

Inevitabili i disagi alla circolazione lungo il Grande Raccordo Anulare, di mattina molto trafficato con automobilisti, che lo percorrono diretti al lavoro. Si sono formate alcune code, che si sono poi risolte nell'arco della mattinata, una volta terminato l'intervento. I vigili del fuoco in breve tempo hanno domato le fiamme, scongiurando incidenti e la situazione è tornata alla normalità. Il pullman è stato completamente distrutto dall'incendio e le lamiere verranno rimosse. Non si registrano particolari disagi.