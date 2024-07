Incendio nella notte a Fiumicino, in fiamme il Ristoaereo

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Incendio nella notte a Fiumicino, tra via Tincea delle Frasche e via Brondi. Stando a quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate, per cause ancora da accertare, intorno alle mezzanotte all'interno del locale ‘Ristoaereo', che a quell'ora era chiuso. Non ci sono state, quindi, persone ferite o intossicate.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Tanta paura per i residenti nelle case vicine perché, come si vede dalla fotografia in alto pubblicata su un gruppo Facebook, le fiamme si sono alzate altissime.

La caratteristica del Ristoaereo è proprio la presenza all'interno di un vecchio veicolo, un Convair del 1957, anch'esso danneggiato dall'incendio. Il locale è stato anche protagonista della prima stagione di Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese ed era uno dei ‘quattro ristoranti stravaganti di Roma' che si contendevano il premio finale.