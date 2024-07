Tir che trasporta rifiuti si ribalta sull’A1: immondizia invade per ore la carreggiata Tir carico di spazzatura si ribalta sull’autostrada A1: i rifiuti invadono la carreggiata opposta, traffico e file chilometriche nel tratto del Frusinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il camion appoggiato al guard rail sul fianco sinistro e la spazzatura finita sull'asfalto.

Si è ribaltato nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio 2024 lungo l'autostrada A1, nel tratto fra San Vittore del Lazio e Cassino, nel Frusinate. È quanto accaduto ad un camion che trasportava rifiuti in direzione nord. È bastato un attimo: il tir si è appoggiato al guardrail con il fianco sinistro e l'immondizia è finita sull'asfalto. Usciti dalla copertura in plastica, i rifiuti sono finiti tutti sulla carreggiata opposta, occupando poco più di un'intera corsia.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza se non le file lunghe chilometri per i viaggiatori diretti verso sud, bloccati da cumuli di sporcizia.

Cosa è successo: l'incidente sull'A1

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Sul posto, non appena allertati sono arrivati gli agenti della sottosezione A1 di Cassino della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Non sono ancora note le cause dell'incidente. Ciò che è certo è che il mezzo pesante, diretto a nord, si è ribaltato su un fianco. E, dopo essersi appoggiato allo spartitraffico in cemento, ha perso il suo carico, finito nella carreggiata opposta, dove ha occupato la corsia opposta per ore.

L'intervento per liberare la strada

Come anticipato l'intervento per liberare la strada è durato alcune ore. Dal pomeriggio di ieri, soltanto nella prima mattina di oggi, venerdì 12 luglio 2024, il traffico è tornato alla normalità. Presto si sono formate code lunghe chilometri.

Soltanto dopo l'intervento dei vigili del fuoco, con l'intervento della società Autostrade e l'aiuto nella gestione del traffico da parte della polizia strdale, è stato possibile tornare alla circolazione regolare lungo l'autostrada.