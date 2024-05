video suggerito

Incidente mortale per l'ostetrica Luisella Pallozzi: stava andando a festeggiare con la famiglia Incidente mortale ieri, mercoledì 1 maggio, dove una donna di 54 anni è deceduta prima delle ore 13, all'incrocio tra strada Ombrone e strada Teverina a Viterbo. Sette i feriti, grave la figlia di 20 anni.

A cura di Rosario Federico

Una donna di 54 anni è deceduta ieri, mercoledì 1 maggio, in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra la strada Ombrone e la Taverina, nel comune di Viterbo. Si chiamava Luisella Pallozzi la vittima, ostetrica all'ospedale Santa Maria di Terni, ed era in viaggio per passare un giorno di festa in compagnia dei suoi familiari nel Viterbese, nel comune di Bagnoregio dove la sua famiglia era stata invitata per un pranzo nel giorno della Festa dei Lavoratori.

Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto poco prima delle ore 13. L'automobile su cui si muoveva era in direzione Bagnoregio e si è scontrata contro un'altra auto, si è ribaltata e l'ostetrica è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Il veicolo invece, è terminato in un fosso a bordo della carreggiata.

Sette feriti tra cui un minore

La donna di cinquantaquattro anni era in viaggio con la sorella, i due figli e un altro ragazzo. La figlia dell'ostetrica, una ragazza di ventidue anni, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla milza ed è ora ricoverata in prognosi riservata, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. A bordo dell'altra auto si trovavano invece tre persone. Sette sono quindi i feriti in totale, tra cui anche un minore.

Il decesso in ospedale

Per lei non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorsi sanitari arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Il personale del 118 l'ha trasportata d'urgenza con l'ambulanza all'ospedale di Belcolle di Viterbo: purtroppo le condizioni della donna erano fin da subito critiche. La salma della donna è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Viterbo. Sono in corso le indagini coordinati dal pm Flavio Serracchiani e degli agenti della polizia locale che hanno eseguito anche i rilievi sul luogo dell'incidente mortale per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per la gestione della viabilità.