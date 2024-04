Sorpresi con quadri da 170mila euro in valigia rubati nel 2021 a Madrid: due fermi a Roma Trovati in possesso di alcune opere d’arte nascoste nelle valigie, due uomini sono stati sottoposti in stato di fermo per ricettazione: il valore complessivo di due dei quadri rubati è di 170mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le opere rubate a Madrid.

Stavano entrando in un bar a Casal de Pazzi e sono stati notati da alcuni poliziotti in servizio di osservazioni. Insospettiti dalle grandi valigie, gli agenti si sono avvicinati, hanno identificato la coppia e l'ha perquisita. La scoperta è avvenuta proprio nel corso della perquisizione. Nascosti nei bagagli dei due, un quarantaduenne e un quarantanovenne, sono stati rinvenuti due quadri, avvolti da panni e buste di cellophane, che risultavano essere stati rubati da Madrid nel 2021.

Il ritrovamento

Stavano entrando in uno dei bar nel quadrante nord est della capitale quando sono stati bloccati dagli agenti. La perquisizione, durante la quale uno dei due è stato trovato in possesso di 650 euro in contante e poi il ritrovamento delle opere d'arte nei bagagli.

Così per i due, cittadini peruviani, è scattato lo stato di fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziati del reato di ricettazione. A rintracciarli gli agenti della Squadra Mobile di Roma durante uno dei loro controlli sul territorio di routine. Una volta raggiunti dalla misura di fermo per ricettazione i due sono stati trasferiti nel carcere romano di Regina Coeli.

La refurtiva rinvenuta nelle valigie

Non si sa ancora come le opere d'arte siano arrivate nei bagagli dei due fermati. Ciò che è certo è che si tratta di due quadri avvolti in panni e buste di cellophane e di una scultura di metallo con targhetta dalla cui si evince la provenienza spagnola. Non appena notata, è stata avviata la richiesta di collaborazione con la Divisione Interpol del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia grazie alla quale è stato confermato il furto all'estero, in particolare a Madrid.

In particolare i due quadri, "Caballo Blanco con carro" e "Puerto de San Sebastian", sono di proprietà del Lorenart, asportati dall'hotel Miguel Angel a Madrid nel maggio 2021. Il loro valore complessivo è di 170mila euro circa.