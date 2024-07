video suggerito

Maxi furto al centro di Roma, svaligiato Angelo Shoes: portate via 400 scarpe, 20mila euro e 5 Rolex Colpo da centinaia di migliaia di euro ad Angelo of Rome, negozio di borse e scarpe al centro della capitale. Ignoti hanno portato via più di 400 paia di scarpe, 20mila euro in contanti e cinque orologi Rolex dal valore di 150mila euro l’uno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Colpo grosso al centro di Roma: ignoti hanno svaligiato il noto negozio di borse e scarpe Angelo of Rome in via piazza Trevi. Secondo le prime informazioni, i ladri hanno portato via più di 400 paia di scarpe – per un totale di 20mila euro – e hanno svaligiato la cassaforte con all'interno 20mila euro in contanti e cinque orologi Rolex dal valore di 150mila euro l'uno. Un furto da centinaia di migliaia di euro, un grosso danno per i titolari del negozio, uno dei più noti del centro di Roma.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Scientifica, del distretto Trevi e la Squadra Mobile. Stando a una prima ricostruzione, i ladri sono entrati dalla porta d'ingresso, forzandola per poter accedere ai locali. Non è chiaro a che ora sia avvenuto il furto, ma la segnalazione alla centrale è arrivata verso le 9.30 del mattino. Al momento non sembra che qualcuno si sia accorto sia del momento in cui i ladri sono entrati, sia del momento in cui sono usciti.

I danni al negozio sono ingenti. I poliziotti esamineranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso qualcosa utile a identificare i ladri. Chi si è introdotto nei locali del negozio ha fatto perdere le sue tracce senza lasciare – almeno per ora – indizi. Probabilmente si tratta di una banda di professionisti e non di improvvisati: i banditi hanno rubato non solo le scarpe, ma sono andati dritti alla cassaforte, forse perché già sapevano cosa conteneva. Ladri che non erano sicuramente al primo colpo, e che sono riusciti poi a fuggire indisturbati da una delle vie più centrali di Roma.