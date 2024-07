Furto a casa di Caterina Balivo a Roma: rubate borse, orologi Rolex e gioielli

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella notte di oggi, fra domenica 30 giugno e lunedì primo luglio: alcuni ladri si sono introdotti nell'abitazione della conduttrice televisiva Caterina Balivo e l'hanno derubata. L'allarme è scattato verso le 2.30 della notte, la denuncia è arrivata la mattina successiva. Non si ha ancora idea del valore del bottino che sono riusciti a portarsi via i criminali: secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti, mancano numerose borse, degli orologi Rolex e i gioielli della conduttrice e del marito, noto imprenditore.

Furto in casa di Caterina Balivo mentre si trova in Spagna

Le notizie sull'accaduto sono ancora poche e non ben definite. Sul caso, non appena sporta denuncia, sono state aperte le indagini da parte degli agenti del commissariato di Villa Glori che stanno cercando di risalire all'identità dei criminali e alla refurtiva, ancora da quantificare. La conduttrice Rai, che ha sporto denuncia questa mattina, in questo periodo, come mostra la conduttrice su Instagram, si troverebbe in Spagna, a Barcellona.

Furto in casa Balivo: cosa è successo

Ancora non si conosce il numero esatto di persone che ha fatto irruzione nell'abitazione di Caterina Balivo. L'unica cosa che sembra accertata è la dinamica del furto. I malviventi avrebbero fatto irruzione nell'abitazione dalla finestra in balcone, al quarto piano del palazzo. Non appena entrati, si sarebbero fatti strada verso l'ingresso, in modo da poter bloccare la porta principale e agire con più calma, senza correre il rischio che qualcuno potesse rientrare.

I ladri sono riusciti così a caricare un lauto bottino, ancora da quantificare nel particolare, con borse, orologi Rolex e gioielli.