Sorpreso ubriaco alla guida di un’auto: dopo oltre 10 anni scattano i domiciliari per un 84enne Condannato agli arresti domiciliari ad 84 anni per reati commessi più di 10 anni prima: è successo a Piglio, nel Frusinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava alla guida della sua automobile quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, mentre viaggiava per le strade di Piglio, comune in provincia di Frosinone che si trova fra Paliano e Fiuggi. In almeno due occasioni, fra il 2010 e il 2016, l'uomo alla guida dell'automobile è stato trovato ubriaco.

Dopo anni, nella giornata del 27 aprile, sabato scorso, i carabinieri lo hanno raggiunto. L'uomo è stato condannato a pagare un'ammenda di 600 euro perché considerato responsabile di simulazione di reato e guida sotto l'influenza dell'alcol. Inoltre è stato condannato agli arresti domiciliari. Per lui è scattata una pena di 8 mesi e 20 giorni, sotto sentenza del tribunale di Frosinone. È così che l'uomo, che oggi ha 84 anni, si trova agli arresti domiciliari.

Sorpreso ubriaco al volante dalle forze dell'ordine

L'uomo, già noto alle autorità, è stato trovato alla guida ubriaco tra il 2010 e il 2016. Nei suoi confronti è scattata la misura della "espiazione pena detentiva". E poi, oltre all'ammenda, gli 8 mesi di domiciliari, come emesso, in condanna definitiva, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Arresti domiciliari ad 84 anni

Nonostante siamo passati 14 e otto anni dai reati simulazione di reato e guida sotto l'influenza dell'alcol, per cui è stato fermato dalle forze dell'ordine, per l'ottantaquattrenne di Piglio sono scattati gli arresti domiciliari per otto mesi e venti giorni: nessuno sconto per l'uomo, nonostante l'età avanzata.

I militari della stazione locale lo hanno poi accompagnato nella sua abitazione, dove è iniziato il periodo di detenzione e dove dovrà scontare la sua pena, come emesso lo scorso 24 aprile 2024 dall'ufficio Siep della Procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone.