Stop al servizio idrico a Roma per 12 ore domani, 20 maggio: gli orari e dove manca l’acqua Sospensione idrica a Roma per 12 ore domani, 20 maggio 2025. Niente acqua nel III Municipio: ecco le vie coinvolte e gli orari. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Niente acqua per 12 ore a Roma nella giornata di domani, martedì 20 maggio 2025. A renderlo noto con un avviso è stata Acea. La sospensione idrica è prevista a causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria a causa dei quali potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e conseguenti mancanze d'acqua.

Ad essere coinvolto dei lavori e nelle conseguenze è il territorio del III Municipio del Comune di Roma. Per far fronte alla mancanza di acqua, dalle 8 alle 22 di domani, è stato disposto un servizio di autobotti nelle vicinanze delle strade coinvolte. Scopriamo quali sono e dove si trovano. In caso di informazioni aggiuntive o segnalazioni, inoltre, Acea mette a disposizione il numero verde 800 130 335.

Dove manca l'acqua a Roma il 20 maggio: le strade coinvolte e gli orari

Come anticipato, la sospensione idrica riguarda il territorio del III Municipio della capitale, dalle ore 8 alle ore 22. In particolare, a causa dei lavori straordinari di Acea, rischiano di restare senza acqua le seguenti vie e quelle limitrofe:

via Ferdinando Maria Poggioli,

via Raffaello Matarazzo,

via Umberto Barbaro,

via Filoteo Alberini,

via Mario Caserini,

via Antonio Pietrangeli,

via Antonio Cifariello,

via Giovanni Pastrone,

via Carmine Gallone,

largo Pietro Germi,

via Francesco Pasinetti,

via Amleto Palermi.

Dove si trova il servizio di autobotti

Per minimizzare i disagi e garantire l'erogazione dell'acqua anche negli orari in cui si prevede la sospensione idrica, è stato organizzato il servizio di autobotti. Lo stazionamento delle autobotti è previsto nelle seguenti strada.

largo Pietro Germi,

via Antonio Pietrangeli,

largo Fratelli Lumiere

via Carmine Gallone,

via Ferdinando Maria Poggioli.

In casi di necessità, Acea ha messo a disposizione un ulteriore numero verde 800 130 335 a cui rivolgersi per predisporre un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente.