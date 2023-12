Stelle di Natale AIL nelle piazze di Roma a dicembre 2023: dove trovarle e quanto costano Tornano le Stelle di Natale dell’Ail, Associazione Italiana contro leucemia, linfomi e mieloma. Con una donazione minima di 13 euro sarà possibile prendere la pianta oppure una stella di cioccolato, al latte o fondente.

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano le Stelle di Natale dell'Ail, Associazione Italiana contro leucemia, linfomi e mieloma. Anche a Roma e provincia venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 sarà possibile acquistare le ‘stelle' per sostenere la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Dal 4 al 10 dicembre, inoltre, è attivo anche un numero solidale, il 45587, a cui è possibile donare 2 euro da rete mobile, 5 o 10 euro da rete fissa. I soldi serviranno per sostenere le Case AIL, strutture costruite vicino ai centri ematologici che ospitano gratuitamente i pazienti e i loro familiari.

Acquistando la Stella di Natale o i Sogni di cioccolato, con una donazione minima di 13 euro, è possibile sostenere le attività e i progetti di AIL Roma, supportare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie.

Dove trovare le Stelle di Natale AIL 2023 a Roma e provincia, mappa e orari

Le Stelle di Natale e i Sogni di cioccolato si potranno trovare in diverse piazze di Roma e provincia. La mappa con tutti gli indirizzi dei banchetti dell'Ail è disponibile sul sito dell'Ail Roma.

La mappa delle Stelle di Natale – Ail Roma

In tutto ci sono 85 postazioni, nelle piazze e all'interno dei supermercati DOC. Le Stelle e i Sogni sono disponibili anche, per tutto il mese di dicembre e fino a esaurimento scorte, presso l'ufficio promozione Ail Roma in via Rovigo 1A e presso l'Emporio Solidale AIL di via Benevento.

Quanto costano le Stelle di Natale AIL e come effettuare la donazione

Con una donazione minima di 13 euro sarà possibile prendere una ‘Stella di Natale' oppure i ‘Sogni di cioccolato', una stella di cioccolato al latte o fondente. I Sogni di Cioccolato si possono trovare anche presso i supermercati Doc di Roma e provincia.