Stefano Siviero muore dopo l’incidente sulla via Nettunense: era in sella alla moto appena comprata Nella giornata di ieri è morto Stefano Siviero, il 27enne rimasto vittima di un incidente sulla via Nettunense domenica scorsa, mentre era a bordo della sua Honda.

Un altro ragazzo è morto dopo un incidente sulla via Nettunense, avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa. Il giovane, di appena 27 anni, si chiamava Stefano Siviero, viveva ad Aprilia ed è morto nella giornata di ieri, 23 febbraio, dopo tre giorni di agonia.

Il ragazzo era rimasto gravemente ferito nell'impatto violento fra la sua moto Honda, acquistata da meno di un mese e una Bmw, all'altezza dello svincolo che porta alla via Pontina. Giudicato fin da subito in pericolo di vita, è stato soccorso con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Gli agenti della Polizia Locale e della Stradale, giunti immediatamente sul luogo del sinistro, stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato allo scontro dei due mezzi.

La foto della moto pubblicata sui social a fine gennaio.

La donazione degli organi

Nei tre giorni in cui è rimasto all'ospedale San Camillo, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva in condizioni gravissime, da domenica a mercoledì, Stefano Siviero ha lottato per la vita con tutte le sue forze. Già lunedì scorso i medici consideravano la sua condizione irrecuperabile: il ragazzo, infatti, era tenuto in vita soltanto dai macchinari e, nella giornata di ieri, però, i medici ne hanno accertato la morte. Una volta accertato il decesso, avvolta nel dolore, la famiglia di Stefano ha deciso di donare gli organi del 27enne.

Via Nettunense: si cercano i testimone dell'incidente in cui è morto Valerio Brandimarte

Quello che ha stroncato la vita di Stefano Siviero è l'ennesimo incidente su via Nettunense. All'inizio del mese di febbraio, infatti, è morto un altro un altro ragazzo. La vittima, un 25enne di Ariccia, si chiamava Valerio Brandimarte e stava rientrando a casa sua ad Ariccia, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'altezza di Cecchina, sui Castelli Romani, mentre stava percorrendo la via Nettunense.

Due automobili, in una delle quali si trovava anche Brandimarte, una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe A, si sono scontrate in un impatto violentissimo che ha provocato la morte del ragazzo, morto sul colpo e rimasto incastrato nell'abitacolo. Negli ultimi giorni la famiglia del ragazzo ha fatto sapere che è alla ricerca di testimoni dell'incidente.