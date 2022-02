Valerio Brandimarte morto sulla Nettunense, la famiglia: “Cerchiamo testimoni dell’incidente” La famiglia di Valerio Brandimarte ha lanciato un appello per cercare testimoni dell’incidente sulla via Nettunense, che ha visto la morte del 25enne.

A cura di Alessia Rabbai

Valerio Brandimarte e l’incidente sulla Nettunense

"Cerchiamo testimoni dell'incidente, chi ha visto qualcosa ci aiuti". È l'appello dei famigliari di Valerio Brandimarte, il venticinquenne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte del 5 febbraio sulla via Nettunense ad Albano Laziale. La Procura della Repubblica di Velletri ha aperto un'inchiesta. I famigliari si sono rivolti ai consulenti dello Studio3A per vederci chiaro sulla vicenda che ha visto la scomparsa del loro caro. Sono alla ricerca di persone che abbiano assistito all'incidente e possano fornire dettagli utili agli inquirenti, nella ricostruzione della dinamica dell'accaduto.

I funerali di Valerio Brandimarte

Le indagini serviranno a chiarire le responsabilità delle persone coinvolte nel sinistro, nel quale si sono scontrate frontalmente la Volkswagen Golf Gti del giovane e una Mercedes Classe A. Terminate le verifiche necessarie al caso ed effettuata l'autopsia, la salma ha ricevuto il nulla osta e giovedì 24 febbraio saranno celebrati i funerali. Dopodomani famigliari, amici e conoscenti del ragazzo si incontreranno dalle ore 11 alla chiesa del Nome Santissimo della Beata Vergine Maria di Fontana di Papa ad Ariccia.

L'incidente stradale in cui è morto Valerio Brandimarte

Valerio ha perso la vita su via Nettunense in uno scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura. Al momento dell'accaduto stava rientrando a casa e si trovava insieme alla fidanzata a poche centinaia di metri dalla sua abitazione nella zona di Cecchina. Fatale per lui lo scontro avvenuto al chilometro 10+100, mentre tre persone, tra le quali la compagna e due occupanti della Mercedes, sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza all'ospedale. Valerio era conosciuto in città, dove lavorava da alcuni anni come operaio per uno stabilimento che produce condizionatori. Appresa la notizia della sua improvvisa e drammatica scomparsa, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia.