Stefania scomparsa da Cerveteri, l’appello degli amici: “Aiutateci a ritrovarla” Sono giorni di apprensione per gli amici di Stefania, scomparsa a 13 anni da Cerveteri. Ha occhi e capelli marroni, potrebbe indossare giubbotto bianco, felpa rossa, leggings neri e scarpe bianche.

A cura di Alessia Rabbai

Stefania è scomparsa da Cerveteri in provincia di Roma. Della tredicenne non si hanno più notizie da un paio di giorni, quando mercoledì 12 aprile è uscita da scuola nel primo pomeriggio e non è più rientrata. Da quanto si apprende si tratterebbe di un allontanamento volontario, si presume abbia infatti raggiunto la sorella nel Viterbese e di tutte due se ne sono perse le tracce. I carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno preso in carico la segnalazione e diramato le ricerche sul territorio.

Amici e compagni di scuola hanno pubblicato appelli anche sui social network, per chiedere agli utenti di aiutarli a ritrovarla: "Urgente ieri Stefania è uscita da scuola e non è tornata a casa, ieri sembra sia stata vista nei dintorni del bar Ferrari". Al momento a parte questa indicazione di un presunto avvistamento non ci sono novità sugli esiti delle ricerche. Sulle sue tracce oltre ai carabinieri di Cerveteri ci sono anche quelli di Viterbo.

L'identikit di Stefania

Stefania ha tredici anni, ha occhi marroni e capelli lunghi castani. Potrebbe indossare un giubbotto bianco con una striscia di elastico nero ai lati della vita, felpa rossa, leggings neri e scarpe bianche. Chiunque l'avesse vista è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il 3338556734.